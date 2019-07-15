Евросоюз одобрил санкции против Турции

Евросоюз может ввести экономические санкции против Турции. Министры иностранных дел государств, которые входят в ЕС, такие меры уже одобрили. Причиной стала разведка природных ресурсов, которую провела Анкара, в исключительной экономической зоне Кипра. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на иностранные источники.

По данным издания, в частности, ЕС может сократить финансирование Турции и прекратить переговоры по соглашению о воздушном сообщении. Но если Анкара продолжит отстаивать свои претензии на месторождения углеводородов, то санкции могут быть расширены. Их смогут накладывать, например, на компании, отдельных промышленников или чиновников.

Отметим, что бурение Турции в кипрской экономзоне возмутило не только Кипр, но и Грецию. Эти страны считают действия Анкары провокацией. Однако Турция считает, что имеет право на природные богатства в этом регионе.