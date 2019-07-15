Гран-при конкурса "Славянский базар в Витебске" присужден Адильхану Макину

Все те зрители вокального конкурса в Витебске, кто держал кулаки и желал победы молодому певцу из Казахстана Адильхану Макину, были в восторге, когда во второй половине дня 15 июля стало известно, что именно он - обладатель Гран-при XXVIII Международного конкурса исполнителей эстрадной песни на "Славянском базаре в Витебске".

По итогам двух конкурсных дней, информирует БЕЛТА, он лидировал с большим отрывом от остальных партнеров по песенному спринту, набрав 178 баллов. Адильхан удостоен заветной "Лиры" и денежной премии в размере $20 тысяч. А вот Георгий Путкарадзе из Грузии и Илай из Израиля набрали баллов поровну - 171. И поскольку первую премию, согласно положению, делить нельзя, Тамара Гвердцители на правах председателя жюри, обладая правом дополнительного голоса, отдала его соотечественнику. И Путкарадзе стал лауреатом первой премии и обладателем награды, денежной премии в размере $15 тысяч.

Вторую премию в размере $5 тысяч каждому и спецприз разделили соответственно Илай и белорус Ваня Здонюк, которые набрали 170 баллов.

В кулуарах жюри агентству стало известно, что жаркие споры велись у экспертов и относительно третьей премии. Но в итоге лауреатами названы россиянин Иван Дятлов с 168 баллами и украинец Дмитрий Бабак. Они разделили и специальный приз, и премию в $5 тысяч.