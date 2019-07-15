Грудное вскармливание экономит миру миллиард долларов ежедневно

Недостаточное грудное вскармливание обходится мировой экономике почти в 1,36 миллиарда долларов США каждый день из-за потери производительности труда и расходов на здравоохранение. К такому выводу пришли канадские ученые на основании исследований, проведенных в 100 странах мира.

"Это право человека, оно спасает жизни и улучшает процветание экономики", - цитирует специалиста по здравоохранению Дилана Уолтерса информагентство Reuters. По его словам, грудное вскармливание может предотвратить такие нежелательные обострения, как диарею и пневмонию, которые чаще всего становятся причиной детской смертности, а также защитить матерей от болезней.

Между тем в мире только 40 процентов младенцев в возрасте до шести месяцев находятся исключительно на грудном вскармливании. При следовании этой рекомендации ежегодно на планете можно избежать 820 тысяч детских смертей, отмечают канадские исследователи.