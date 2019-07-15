Группа Компаний "МИЦ" одна из первых в России перешла на эскроу-счета

Новости

Москалькова назвала условие освобождения украинских моряков 19:41
Суд арестовал основателя нефтегазовой компании "Новый поток" Мазурова 19:40
Суд арестовал предполагаемого "вора в законе" Шишкана 19:38
Петербуржцы смогут проходить диспансеризацию по выходным 19:35
Доклад: В мире голодают 820 миллионов человек 19:09
Трагически погиб чемпион ОИ-1984 американский боксер Уитакер 19:06
Видео: как женщина заезжала в свой гараж, а оказалась в чужом 19:06
В Петербурге "Метеор" врезался в Дворцовую набережную 19:02
На Каспии вблизи Махачкалы произошло землетрясение 18:57
Госдума рассмотрит законопроект о качестве и доступности фруктов и ягод 18:51
Турчинов угрожает Крымскому мосту ракетами "Нептун" 18:42
Урсула фон дер Ляйн подаст в отставку с поста министра обороны ФРГ 18:32
Москалькова рассказала о переносе суда над Вышинским 18:22
В Госдуме оценили возможность новых провокаций у Крымского моста 18:18
Минибаев выиграл второе серебро в прыжках в воду на ЧМ 18:15
В Петербурге появился второй приют для бездомных 17:54
В Сочи задержали перегруженный в два раза прогулочный катер "Марлин" 17:52
Избитой ингушской девочке проведут экономную ампутацию на руке 17:51
Москалькова надеется на справедливое решение суда по делу Вышинского 17:49
Грудное вскармливание экономит миру миллиард долларов ежедневно 17:46
Роскомнадзор потребовал удалить из Facebook свастику на гербе РФ 17:44
Александр Беглов потребовал за неделю очистить Петербург от свалок 17:42
Психолог рассказал, как подготовить ребенка к детскому саду 17:38
На реке Лене погибли двое детей, четверо взрослых пропали 17:30
Сергей Собянин: Каждый район Москвы станет мини-городом 17:20
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Банк России изменил схему раскрытия данных о подозрительных операциях
Банк России изменил схему раскрытия данных о подозрительных операциях
В России начался эксперимент по маркировке молочной продукции
В России начался эксперимент по маркировке молочной продукции
В "РГ" пройдет пресс-конференция замруководителя ФАС России
В "РГ" пройдет пресс-конференция замруководителя ФАС России
15.07.2019 19:17
Рубрика: Экономика

Итак, начали!

Группа Компаний "МИЦ" одна из первых в России перешла на эскроу-счета
Текст: Алина Егорова
Российская газета - Федеральный выпуск № 153(7911)
Первым российским девелопером, который полностью перевел все свои проекты на эскроу-счета (от английского escrow - под конкретные обязательства), стала группа компаний "МИЦ". Осуществлять финансирование станут в том числе ПАО Сбербанк и ООО "Сбербанк Инвестиции". В планах ГК "МИЦ" - получение в общей сложности 1 млрд долларов для работы с текущими и запланированными объектами.

Теперь один из ведущих девелоперов Московского региона ГК "МИЦ" не получает деньги дольщиков напрямую - проектное финансирование предполагает сохранение этих средств на эскроу-счетах, в то время как застройщик пользуется кредитами.

Согласно вступившему в силу закону, расходование заемных средств жестко контролируется уполномоченным финансовым учреждением, механизм банковского сопровождения гарантирует их целевое применение. Так, из полученных "МИЦ" 44,4 млрд рублей 41,7 будут направлены на строительство жилых комплексов "Кленовые Аллеи", "Южное Бунино", "Новоград Павлино" и двух новых проектов в Павелецком и Хорошевском районах Москвы, сообщает пресс-служба компании со ссылкой на совладельца ГК Андрея Рябинского.

В ходе рабочей поездки в Ставрополь спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко отметила, что новая система финансирования полностью решает проблему обманутых дольщиков, но в то же время переход к эскроу-счетам несет некоторые риски для строительного рынка. Эксперты, в частности, прогнозировали перераспределение строительных объектов в пользу крупнейших компаний.

Очевидно, что подобные риски не коснулись "МИЦ" ввиду большого количества уже запущенных масштабных проектов с нарастающей маржинальностью и присутствия во всех сегментах строительного рынка - размах девелопера ожидаемо вывел его на первое место по готовности к использованию эскроу-счетов.

Новая система финансирования полностью решает проблему обманутых дольщиков, но в то же время переход к эскроу-счетам несет некоторые риски для строительного рынка

В ряде обзоров ситуации в регионах можно было заметить тенденцию: в сложившихся условиях далеко не каждый застройщик в состоянии получить кредит для работы по новым правилам - влияют финансовое состояние организации (а раньше можно было просто "нахватать" денег у доверчивых граждан), кредитная история, возможность предоставления залога. Для некоторых компаний ситуация оказалась просто критической: любая неожиданность (пересмотр разрешений на строительство, изменения в проектной документации и др.) срывает график реализации проекта, что дает неблагоприятную экономическую картину, а строительство на участке без права его обременения и вовсе не позволяет предоставить требуемый залог.

В то же время крупный девелопер напоминает раскрученный маховик, остановить который непросто - именно поэтому для них вход в "новую реальность" оказывается куда проще. Успешная реализация проектов "МИЦ" в Новой Москве, нарастающая динамика ввода новых площадей (на текущий год запланирован максимальный объем ввода за минувшие пять лет) и планы по расширению земельного банка становятся однозначным сигналом для финансовых учреждений.

Так, 2,7 млрд рублей из одобренной суммы Сбербанк предоставляет "МИЦ" в качестве мезонинного финансирования на строительство действующих проектов и рефинансирование текущих банковских кредитов - столь "льготные" деньги лишний раз подтверждают экономическую устойчивость московского девелопера.

Новая схема никак не меняет озвученных ранее планов. ГК "МИЦ" декларирует все те же приоритеты развития на ближайшие годы: возведение мультиформатных жилых комплексов в Новомосковском районе Москвы и Московской области с эксклюзивными квартирными опциями (двухуровневые апартаменты, террасы и др.) и благоустроенным природным окружением.

Как сообщил журналистам совладелец ГК "МИЦ" Рябинский, "прямо сейчас под кранами" у компании находится 700 тыс. кв. м жилья, а общий портфель проектов составляет 5,5 млн квадратных метров.

Экономика Недвижимость
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Суд арестовал основателя нефтегазовой компании "Новый поток" Мазурова
В ГД заявили о готовности РФ работать над отменой мер против Грузии
Москалькова рассказала о переносе суда над Вышинским
Россиянам готовят дополнительный выходной
В Госдуме оценили возможность новых провокаций у Крымского моста