Группа Компаний "МИЦ" одна из первых в России перешла на эскроу-счета

Первым российским девелопером, который полностью перевел все свои проекты на эскроу-счета (от английского escrow - под конкретные обязательства), стала группа компаний "МИЦ". Осуществлять финансирование станут в том числе ПАО Сбербанк и ООО "Сбербанк Инвестиции". В планах ГК "МИЦ" - получение в общей сложности 1 млрд долларов для работы с текущими и запланированными объектами.

Теперь один из ведущих девелоперов Московского региона ГК "МИЦ" не получает деньги дольщиков напрямую - проектное финансирование предполагает сохранение этих средств на эскроу-счетах, в то время как застройщик пользуется кредитами.

Согласно вступившему в силу закону, расходование заемных средств жестко контролируется уполномоченным финансовым учреждением, механизм банковского сопровождения гарантирует их целевое применение. Так, из полученных "МИЦ" 44,4 млрд рублей 41,7 будут направлены на строительство жилых комплексов "Кленовые Аллеи", "Южное Бунино", "Новоград Павлино" и двух новых проектов в Павелецком и Хорошевском районах Москвы, сообщает пресс-служба компании со ссылкой на совладельца ГК Андрея Рябинского.

В ходе рабочей поездки в Ставрополь спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко отметила, что новая система финансирования полностью решает проблему обманутых дольщиков, но в то же время переход к эскроу-счетам несет некоторые риски для строительного рынка. Эксперты, в частности, прогнозировали перераспределение строительных объектов в пользу крупнейших компаний.

Очевидно, что подобные риски не коснулись "МИЦ" ввиду большого количества уже запущенных масштабных проектов с нарастающей маржинальностью и присутствия во всех сегментах строительного рынка - размах девелопера ожидаемо вывел его на первое место по готовности к использованию эскроу-счетов.

Новая система финансирования полностью решает проблему обманутых дольщиков, но в то же время переход к эскроу-счетам несет некоторые риски для строительного рынка

В ряде обзоров ситуации в регионах можно было заметить тенденцию: в сложившихся условиях далеко не каждый застройщик в состоянии получить кредит для работы по новым правилам - влияют финансовое состояние организации (а раньше можно было просто "нахватать" денег у доверчивых граждан), кредитная история, возможность предоставления залога. Для некоторых компаний ситуация оказалась просто критической: любая неожиданность (пересмотр разрешений на строительство, изменения в проектной документации и др.) срывает график реализации проекта, что дает неблагоприятную экономическую картину, а строительство на участке без права его обременения и вовсе не позволяет предоставить требуемый залог.

В то же время крупный девелопер напоминает раскрученный маховик, остановить который непросто - именно поэтому для них вход в "новую реальность" оказывается куда проще. Успешная реализация проектов "МИЦ" в Новой Москве, нарастающая динамика ввода новых площадей (на текущий год запланирован максимальный объем ввода за минувшие пять лет) и планы по расширению земельного банка становятся однозначным сигналом для финансовых учреждений.

Так, 2,7 млрд рублей из одобренной суммы Сбербанк предоставляет "МИЦ" в качестве мезонинного финансирования на строительство действующих проектов и рефинансирование текущих банковских кредитов - столь "льготные" деньги лишний раз подтверждают экономическую устойчивость московского девелопера.

Новая схема никак не меняет озвученных ранее планов. ГК "МИЦ" декларирует все те же приоритеты развития на ближайшие годы: возведение мультиформатных жилых комплексов в Новомосковском районе Москвы и Московской области с эксклюзивными квартирными опциями (двухуровневые апартаменты, террасы и др.) и благоустроенным природным окружением.

Как сообщил журналистам совладелец ГК "МИЦ" Рябинский, "прямо сейчас под кранами" у компании находится 700 тыс. кв. м жилья, а общий портфель проектов составляет 5,5 млн квадратных метров.