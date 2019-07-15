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15.07.2019 20:52
Рубрика: Спорт

Парни на подъеме

Хачанов и Медведев попали в топ-10 рейтинга
Текст: Артур Нанян
Российская газета - Федеральный выпуск № 153(7911)
Впервые с 2010 года сразу два россиянина вошли в топ-10 рейтинга Мужской теннисной ассоциации (ATP). Обновленная версия списка была представлена накануне.

Хачанов поднялся с девятого места на восьмое, а Медведев идет на десятой строчке. В топ-100 рейтинга входит еще один наш соотечественник. Речь об Андрее Рублеве, занимающем 76-ю позицию.

Игра Хачанова и Медведева на двух последних турнирах "Большого шлема" оставила двоякое впечатление. Карен здорово выступил на "Ролан Гаррос", дойдя до четвертьфинала. Однако на Уимблдоне он не смог перешагнуть через барьер третьего круга, как и Медведев.

Новак Джокович стал победителем Уимблдона

При этом нет никаких сомнений, что оба россиянина находятся в неплохой форме. На Уимблдоне Хачанов с Медведевым уступили теннисистам, которых затем обыграл будущий победитель турнира Новак Джокович, - Роберто Баутисту Агут и Давиду Гоффену.

Серб провел исторический финальный матч против Роджера Федерера. Серб обыграл экс-первую ракетку мира за пять часов в пяти сетах - 7:6, 1:6, 7:6, 4:6, 13:12. Как результат - Джокович закрепил лидерство в рейтинге. Вторым идет испанец Рафаэль Надаль, третьим - Федерер.

В женском рейтинге все далеко не так хорошо, как в мужском. Лучшей среди россиянок остается Дарья Касаткина, которая опустилась с 30-й строчки на 41-ю.

Победительница Уимблдона румынка Симона Халеп занимает четвертое место. Лидером остается австралийка Эшли Барти. В топ-3 также попали Наоми Осака (Япония) и Каролина Плишкова (Чехия). Мария Шарапова идет на 76-й строчке.

Спорт Теннис
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