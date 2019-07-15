"Яндекс.Такси" купит активы группы компаний "Везет"

Программное обеспечение и колл-центры группы компаний "Везет" приобретет сервис "Яндекс.Такси". Уже заключено соглашение о покупке.

Как уточняется в сообщении "Яндекс.Такси", в течение трех лет будет вложено около 8 миллиардов рублей в развитие такси в регионах, из них примерно 4 миллиарда пойдут на внедрение технологий, обеспечивающих безопасность поездок, и еще столько же - на программы поддержки местных таксопарков и водителей.

Для пользователей "Везет" все останется привычным: они по-прежнему смогут вызвать машину через приложения Rutaxi и "Везет", а также по телефону. Водители и таксопарки после закрытия сделки перейдут на единую технологическую платформу Яндекс.Такси. Благодаря ей водители меньше ездят "вхолостую" и больше зарабатывают, а пользователи тратят меньше времени на ожидание машины.