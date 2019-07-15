Индия отложила запуск к Луне миссии "Чандраян-2"

Запланированный на утро 15 июля запуск к Луне автоматической миссии "Чандраян-2" отложен по техническим причинам. Об этом сообщила индийская организация космических исследований, уточнив, что новая дата будет определена позднее.

Причиной стала техническая неисправность, обнаруженная в ракете-носителе за 56 минут до старта с космодрома на острове Шрихарикота в Бенгальском заливе, пишет ТАСС. Запуск был отменен в качестве меры предосторожности.

Станцию планировалось вывести в космос с помощью индийской ракеты-носителя GSLV Mk III в понедельник в 2:51 утра по местному времени (0:21 мск). Планировалось, что 6-7 сентября "Чандраян-2" достигнет Луны и совершит посадку в районе Южного полюса, который ранее никто не исследовал.

Индия намерена стать четвертой страной мира после США, России и КНР, которая смогла осуществить мягкую посадку на спутник Земли.