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15.07.2019 14:26
Рубрика: Культура

Исполнилось 95 лет со дня рождения хореографа Махмуда Эсамбаева

Текст: Инга Бугулова
"В театре два неудобных места - за колонной и за папахой Махмуда Эсамбаева" - так шутили о преданности знаменитого чеченского хореографа национальному головному убору, в котором он даже сфотографировался на паспорт. 15 июля народному артисту СССР, создателю первой сольной танцевальной программы "Танцы народов мира" исполнилось бы 95 лет. "РГ" вспоминает знаковые вехи его биографии.
Махмуд Эсамбаев исполняет "Лезгинку" на празднике в родном селении Старые Атаги. Фото: Юрий Абрамочкин/РИА Новости Махмуд Эсамбаев исполняет "Лезгинку" на празднике в родном селении Старые Атаги. Фото: Юрий Абрамочкин/РИА Новости
Махмуд Эсамбаев исполняет "Лезгинку" на празднике в родном селении Старые Атаги. Фото: Юрий Абрамочкин/РИА Новости

Махмуд Эсамбаев родился в горном ауле Старые Атаги в Чечне. Танцевать начал уже в раннем детстве: с семи лет он выступал на праздниках, чем вызывал недовольство отца, считавшего, что танец - развлечение, но никак не мужское занятие, которым в будущем можно прокормить семью.

Фото: Предоставлено пресс-службой театра "Балет Москва"
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Молодой человек, однако, продолжал заниматься хореографией и даже присоединился к одному из бродячих цирков. К окончательному выбору профессии его подтолкнула актриса Любовь Орлова, которая во время поездки на Кавказ увидела юное дарование и предсказала ему большое будущее.

Следующим шагом стало поступление Эсамбаева в Грозненское хореографическое училище. Уже в 15 лет он танцевал в Чечено-Ингушском государственном ансамбле песни и танца, в 19 - в Пятигорском театре музыкальной комедии. В составе театральных бригад выезжал на линию фронта, и однажды был ранен в ногу во время выступления. Полевой врач, сделавший операцию прямо за кулисами, поставил неутешительный диагноз: "Молодой человек, забудьте о сцене". Но танцор и не думал: через время он вернулся к репетициям.

Около дести лет Махмуд Эсамбаев был солистом Киргизского театра оперы и балета, исполняя главные партии в "Лебедином озере", "Бахчисарайском фонтане", "Спящей красавице". Уже тогда люди шли "на Эсамбаева", но мировую славу ему принесла все-таки сольная программа "Танцы народов мира". В его "копилке": чечено-ингушский "Чабан", башкирский "Воин", индийский "Золотой бог", испанский "Ла-коррида", таджикский "Танец с ножами" и многие другие номера. Выступления имели оглушительный успех.

Фото: Предоставлено пресс-службой Большого Театра
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Предметом гордости хореографа была, кстати, не только неизменно высокая папаха (он единственный, кому разрешили сфотографироваться в ней на документы), но и осиная талия - всего 47 сантиметров.

Великий артист скончался 7 января 2000 года на 76-м году жизни. Он продолжительное время болел. "Будто рухнула одна из горных вершин", вспоминали его друзья и поклонники.

Культура Театр Танец
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