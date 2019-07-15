Итальянская полиция конфисковала оружие для наемников в Донбассе

Итальянский спецназ захватил у членов ультраправых организаций большую партию оружия, предназначенную для наемников в Донбассе, сообщает blitzquotidiano.it со ссылкой на полицию Турина.

В ходе операции конфисковано стрелковое оружие, среди которого автоматы, пистолеты и современные штурмовые винтовки, а также ракеты класса "воздух-воздух", находящиеся на вооружении армии Катара. Рейды проведены и в других крупных городах севера Италии - Милане, Варезе, Павии, Новаре и Форли.

По делу о контрабанде оружием задержаны трое граждан, в том числе бывший сотрудник итальянской таможни 50-летний Дель Берджоло, который в 2001 году выставил свою кандидатуру на выборах в Сенат. По некоторым данным, расследование антитеррористических структур связано с противоправной деятельностью правых экстремистов, принявших участие в вооруженном конфликте в Донбассе на стороне официального Киева. Рейд проводила прокуратура Турина при содействии коллег из других регионов.

В ходе первого этапа операции в помещении скинхедов Legio Subalpina в Турине и в домах десятков радикалов были проведены обыски, в ходе которых изъяты материалы с нацистскими символами, ножи, мачете, а также биты и кастеты.