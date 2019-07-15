Йемен предупреждает о крупной экологической катастрофе в регионе

Йеменское правительство обнародовало предупреждение о крупном разливе нефти в Красном море, что может привести к экологической катастрофе. Пока речь идет о том, что морская флора и фауна, а также прибрежные страны подвергаются большому риску, сообщает Al Arabiya.

В субботу на официальном аккаунте йеменского правительства в Twitter было опубликовано информационное видео, в котором содержится предупреждение о надвигающейся катастрофе. За последствия, по мнению официальной Саны, отвечают хуситы, которые блокируют доступ к аварийному нефтяному танкеру Safer и не позволяют специалистам оценить его состояние.

Согласно видео, Safer представляет собой танкер водоизмещением 410 тысяч тонн, который перевозит более одного миллиона баррелей сырой нефти. Он не ремонтировался более четырех лет, несмотря на окончание срока службы.

В сообщении также подчеркивалось, что уже начавшийся разлив нефти может привести к катастрофе, последствия которой в четыре раза превзойдут аварию 1989 года, когда произошло крушение нефтяного танкера американской компании Exxon Valdez. В результате катастрофы около 10,8 миллиона галлонов нефти (приблизительно 260 тысяч баррелей) вылилось в море, образовав нефтяное пятно в 28 тысяч квадратных километров. Эта авария считалась наиболее разрушительной для экологии катастрофой, которая когда-либо происходила на море вплоть до аварии буровой установки в Мексиканском заливе в 2010 году.

Правительство Йемена неоднократно обращалось в Организацию Объединенных Наций с просьбой оказать давление на хуситов, чтобы они позволили провести техническое обслуживание танкера.

В мае этого года ООН направила техническую группу для "проведения предварительной оценки подверженного коррозии резервуара", однако группировка "Ансар Алла" - собственно хуситы, не пустили специалистов.

Опрошенные Al Arabiya эксперты утверждают, что надвигающаяся катастрофа может ухудшить экологическую ситуацию не только в Йемене, но и в соседних странах, если в море выльется 1,5 миллиона баррелей нефти, хранящиеся на судне.