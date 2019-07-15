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15.07.2019 07:54
Рубрика: Общество
Проект: Наука

Как вовремя снизить высокий риск развития болезни Альцгеймера

Текст: Оксана Грибанова
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Специалисты из Медицинской школы Университета Эксетера выяснили, что у людей с генетической предрасположенностью к деменции риск ее появления снижался на 32% в том случае, если они придерживались нескольких правил здорового образа жизни. Материал об этом опубликован в Journal of the American Medical Association.

Исследователи пояснили, что под здоровым образом жизни они подразумевают регулярную умеренную физическую активность, сбалансированное питание, отказ от курения и умеренное употребление алкоголя.

Фото: iStock
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В рамках новой восьмилетней работы ученые проанализировали данные около 200 тысяч человек в возрасте от 60 лет. У добровольцев оценили генетический риск (ГР) развития деменции. Для этого специалисты определили и оценили все известные генетические факторы риска болезни Альцгеймера.

Как оказалось, здоровый образ жизни был одинаково связан со снижением риска заболевания и у людей с высоким ГР, и людей с низким показателем.

Всего же в рамках исследования за восемь лет было зафиксировано 1769 случаев развития деменции.

- Считается, что деменция неизбежна, если к ней есть "генетическая склонность". Однако, по-видимому, человек может своими силами существенно снизить риск развития опасного заболевания благодаря здоровому образу жизни, - отметил доктор Дэвид Ллевеллин.

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