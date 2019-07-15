Китай намерен ввести санкции против американских компаний за поставку оружия Тайваню

Новости

Минибаев выиграл второе "серебро" в прыжках в воду на ЧМ 18:15
В Петербурге появился второй приют для бездомных 17:54
В Сочи задержали перегруженный в два раза прогулочный катер "Марлин" 17:52
Избитой ингушской девочке проведут экономную ампутацию на руке 17:51
Москалькова надеется на справедливое решение суда по делу Вышинского 17:49
Грудное вскармливание экономит миру миллиард долларов ежедневно 17:46
Роскомнадзор потребовал удалить из Facebook свастику на гербе РФ 17:44
Александр Беглов потребовал за неделю очистить Петербург от свалок 17:42
Психолог рассказал, как подготовить ребенка к детскому саду 17:38
На реке Лене погибли двое детей, четверо взрослых пропали 17:30
Сергей Собянин: Каждый район Москвы станет мини-городом 17:20
СМИ: Саудовская Аравия разрешит женщинам пересекать границу без мужчин 17:19
АвтоВАЗ рассказал о преимуществах двигателя Renault над Lada 17:12
В Казани мужчина угрожал взорвать многоквартирный дом 17:05
В Петербурге появился сервис по борьбе с лжекоммунальщиками 17:04
Самый большой российский автомузей открылся в Москве 17:01
Geely представила обновленный кроссовер Atlas 16:56
Адвокаты бесплатно помогут пострадавшим от наводнения в Иркутской области 16:49
Грузия и Азербайджан обсудили инцидент на границе двух стран 16:48
Гран-при конкурса "Славянский базар в Витебске" присужден Адильхану Макину 16:38
В Петербурге алиментщик заплатил 230 тысяч рублей за водительские права 16:38
"Сбербанк" признали потерпевшим по делу бизнесмена Мазурова 16:35
Открыт новый род динозавров с утиным клювом 16:11
Открылась "горячая линия" для паломников к мощам святых Петра и Февронии 16:09
Под Воронежем ребенок погиб в карьере 16:06
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Банк России изменил схему раскрытия данных о подозрительных операциях
Банк России изменил схему раскрытия данных о подозрительных операциях
В России начался эксперимент по маркировке молочной продукции
В России начался эксперимент по маркировке молочной продукции
В "РГ" пройдет пресс-конференция замруководителя ФАС России
В "РГ" пройдет пресс-конференция замруководителя ФАС России
15.07.2019 17:31
Проект: Россия - Китай: события и комментарии

Китай намерен ввести санкции против американских компаний за поставку оружия Тайваню

12 июля МИД КНР объявил о намерении ввести санкции в отношении американских компаний, которые причастны к поставке вооружения Тайваню стоимостью 2,22 миллиарда долларов. Это решение является необходимым для защиты ключевых национальных интересов суверенного государства, пишет в своем комментарии информационная служба мобильного приложения "Россия - Китай: главное".
Фото: istock Фото: istock
Фото: istock

Как известно, Тайвань - неотъемлемая часть Китая. Поставка оружия со стороны США серьезно нарушает международное право и основные нормы международных отношений, а также принцип "одного Китая" и положения трех совместных американо-китайских коммюнике. Причастность американских компаний к продаже оружия Тайваню - это совсем не простые бизнес-сделки, она наносит значительный ущерб суверенитету и национальной безопасности Китая. Введение санкций в отношении этих компаний считается справедливым и закономерным. Китайское правительство и предприятия не имеют права налаживать коммерческие контакты с теми компаниями, которые ущемляют их национальные интересы.

На протяжении 40 лет с момента установления дипотношений между Китаем и США Вашингтон заявлял о соблюдении положений трех совместных американо-китайских коммюнике, признав существование в мире "одного Китая", считая Тайвань неотъемлемой частью страны, а правительство КНР - единственным законным правительством в стране. Вашингтон также обещал шаг за шагом сократить объем продажи оружия Тайваню вплоть до окончательного решения этого вопроса. Но одновременно с этим США продолжают политические и военные контакты с Тайванем в соответствии с законом об отношениях с островом, тем самым вмешиваясь во внутренние дела Китая. Недавно конгресс США одобрил закон о национальной обороне на 2020 год, по которому поддерживает поставку вооружения. Вопрос по поводу поставки постоянно оказывает пассивное влияние на развитие китайско-американских отношений.

Действительно ли США, продающие Тайваню оружия, хотят защитить безопасность Тайваня? Конечно, нет! Объединение интересов правительства и групп по производству оружия в Соединенных Штатах больше ни для кого не секрет. США продали устаревшие виды оружия Тайваню по завышенной цене. По мнению многих экспертов, это делается не только для реализации попытки "сдержать Китай" при помощи тайваньского вопроса, но и для того, чтобы рассматривать остров в Тихом океане как банкомат для удовлетворения интересов американских дилеров оружия. После того, как нынешнее правительство США приступило к своим обязанностям, оно сделало все для того, чтобы подтолкнуть торговцев оружием "к стойке регистрации" и позволить им вести переговоры непосредственно с клиентами. Например, в апреле 2018 года государственный департамент США разрешил американским компаниям-производителям оружия снабжать технологиями для производства подводных лодок власти Тайваня, что эквивалентно предоставлению "письма-разрешения" военным компаниям США и согласию вести прямые переговоры с островом.

Однако участие американских компаний в продаже оружия давно было не простой коммерческой сделкой, но актом, который серьезно подрывает национальный суверенитет Китая и вмешивается во внутренние дела страны. Китай абсолютно не потерпит этого. В 2015 году КНР ввела санкции против компаний, занимающихся продажей оружия Тайваню. Прошло четыре года, Китай вновь ввел санкции против компаний США по той же причине. Это свидетельствует о том, что Китай абсолютно недвусмысленно защищает национальный суверенитет и территориальную целостность.

Суверенитет недопустимо нарушать, и во внутренние дела не должно вмешиваться. Одобрение американской стороной продажи оружия Тайваню нанесет ущерб не только миру и стабильности в районе Тайваньского пролива, но и китайско-американским отношениям и двустороннему сотрудничеству в важных областях. Любое предприятие или частное лицо, которое ради выгоды хочет бросить вызов национальному суверенитету, единству, территориальной целостности и безопасности Китая, в конечном итоге заплатит высокую цену за свое недальновидное поведение.

Компании СМИ Медиакорпорация Китая
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

В ГД заявили о готовности РФ работать над отменой мер против Грузии
Суд над Вышинским перенесен: обвинение не хочет его выпускать
Россиянам готовят дополнительный выходной
Песков подтвердил планы встречи Путина и Лукашенко на Валааме
Снять наличные на кассах магазинов можно будет по всей России