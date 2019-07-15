Китайская экономика изменит направление рубля уже в понедельник

Наталья Мильчакова, заместитель руководителя "Информационно-аналитического центра "Альпари", специально для "Российской газеты":

- Если будут введены полные санкции против суверенного долга России, то мы можем увидеть доллар по 70 рублей. Но недолго, такой диапазон может стать реальностью на одну-две недели. Даже при реализации стрессовых сценариев доллар во втором полугодии с высокой вероятностью останется в пределах 60-64 рублей.

За неделю рубль вырос к доллару почти на процент, а к евро - почти на 1,2 процента, обновив годовые максимумы. Напомним, что доллар на прошлой неделе опустился ниже 63 рублей, евро упало ниже 71 рубля, и такие уровни по доллару в последний раз мы видели в июле прошлого года, а по евро - в марте 2018 года.

Цена нефти сорта Brent за прошлую неделю прибавила почти пять процентов, поднявшись выше 66 долларов за баррель. Кроме роста цен на нефть на курс рубля повлияли заявления главы ФРС Джерома Пауэлла, который намекнул на необходимость смягчения денежно-кредитной политики и снижения процентных ставок США и цены на нефть. Но мы полагаем, что рублю просто повезло с таким укреплением.

Уже сегодня, 15 июля, в Китае произойдет достаточно важное событие, способное повлиять не только на курс китайского юаня, но и на мировую экономику в целом, в том числе и на курсы валют других развивающихся стран. А точнее, в КНР опубликуют статистику по темпам роста ВВП во втором квартале 2019 года.

Аналитики уже заранее бьют тревогу, предсказывая, что темпы роста ВВП Китая во втором квартале замедлились в годовом исчислении с 6,4 до 6,2 процента. Если прогноз сбудется, то это может стать негативной новостью для всего мира, в том числе и для рубля, так как замедление темпов роста экономики КНР может негативно сказаться на росте всей мировой экономики, при этом Китай является основным торговым партнером России.

Цена на нефть Brent на этой неделе может, по нашим оценкам, остаться в узком коридоре в 66-67 доллара за баррель. Однако если напряженность вокруг Ирана и его обновленной ядерной программы начнет возрастать, цена нефти может выйти уже на уровне в 68 долларов за баррель, что стимулирует укрепление рубля.

По нашим оценкам, курс доллара на этой неделе может колебаться в интервале 62,7-63,2 рубля, а курс евро - в пределах значений 70-71,5 рубля.

В какой валюте хранить сбережения

Людям рекомендуется большую часть сбережений держать в рублях, так как тенденцию к укреплению "россиянин" сохраняет уже более полугода.

Тем не менее, ралли прошлой недели мы рассматриваем как результат совпадения ряда значимых для рубля факторов, влияние которых на российскую национальную валюту на этой неделе уже будет отыграно рынком.

Так что рекомендуем, как и раньше, делить сбережения между рублем и долларом в пропорции 60 процентов - рубль, остальное - доллар.