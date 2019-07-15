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15.07.2019 14:10
Проект: Россия - Китай: события и комментарии

Китайские метеорологи прогнозируют распространение комаров и появление радуги

Метеослужбы КНР нынешним летом значительно расширили список предоставляемых ими услуг, сообщает информационная служба мобильного приложения "Россия - Китай: главное". Синоптики, в частности, начали публиковать общенациональный прогноз распространения комаров, а жители отдельных регионов смогут получить прогноз радуги.
Появление радуги в уезде Чжаосу можно прогнозировать с точностью 85 процентов. Фото: предоставлено Медиакорпорацией Китая Появление радуги в уезде Чжаосу можно прогнозировать с точностью 85 процентов. Фото: предоставлено Медиакорпорацией Китая
Появление радуги в уезде Чжаосу можно прогнозировать с точностью 85 процентов. Фото: предоставлено Медиакорпорацией Китая

В минувшие выходные в Китае впервые опубликован общенациональный прогноз распространения комаров. На основе данных по влажности, ветру и температуре воздуха синоптики предсказали, где конкретно ожидается бурное распространение кровососущих насекомых. "Красная тревога" атаки комаров впервые объявлена в десяти административных провинциях КНР, в том числе - провинциях Цзянсу, Чжэцзян, Хубэй и Юньнань.

А синоптики уезда Чжаосу в Синьцзян-уйгурском автономном районе с 5 июля первыми в КНР начали публиковать прогнозы радуги. Прогноз будет составляться на 10 часов вперед с точностью 85 процентов. По данным метеорологов, с мая по конец августа радуги в уезде Чжаосу появляются до 160 раз. Анализ статистики появления радуг за последние два года позволил создать систему их прогнозирования.

Компании СМИ Медиакорпорация Китая
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