Китайские метеорологи прогнозируют распространение комаров и появление радуги

В минувшие выходные в Китае впервые опубликован общенациональный прогноз распространения комаров. На основе данных по влажности, ветру и температуре воздуха синоптики предсказали, где конкретно ожидается бурное распространение кровососущих насекомых. "Красная тревога" атаки комаров впервые объявлена в десяти административных провинциях КНР, в том числе - провинциях Цзянсу, Чжэцзян, Хубэй и Юньнань.

А синоптики уезда Чжаосу в Синьцзян-уйгурском автономном районе с 5 июля первыми в КНР начали публиковать прогнозы радуги. Прогноз будет составляться на 10 часов вперед с точностью 85 процентов. По данным метеорологов, с мая по конец августа радуги в уезде Чжаосу появляются до 160 раз. Анализ статистики появления радуг за последние два года позволил создать систему их прогнозирования.