Классические игры PlayStation и Nintendo скоро станут доступны в Steam

В онлайн-магазине цифровой дистрибуции Steam появилась страница приложения RetroArch - программной оболочки для множества эмуляторов игровых приставок и аркадных автоматов.

Этот софт делает возможным запуск на ПК любых игр с консолей NES (более известной в нашей стране как Dendy), Sega Mega Drive, PlayStation 1 и многих других.

При этом RetroArch имеет расширенные возможности по сравнению с оригинальным железом. Например, есть возможность улучшать графику добавлением шейдеров, доступна сетевая игра, перемотка и сохранения геймплея в любом месте и т.д.

Проект полностью бесплатен, сначала будет выпущена версия на платформе Windows, а позднее появится на Linux и macOS.

На начальном этапе дистрибутив программы не будет ничем отличаться от размещенного на официальном сайте. В дальнейшем разработчики обещают использовать возможности Steamworks SDK для запуска дополнительных функций.

Ждать релиза осталось совсем недолго, он намечен на 30 июля.