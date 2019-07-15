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15.07.2019 22:41
Рубрика: Власть

"Москит" не жалит, а бьет

Корабли ТОФ выполнили пуски ракет
Текст: Юрий Гаврилов
Российская газета - Столичный выпуск № 153(7911)
В акватории Японского моря прошла активная фаза тактического учения авиации и кораблей Приморской флотилии разнородных сил Тихоокеанского флота. Центральным событием маневров стали пуски крылатых ракет "Москит".

Как сообщил корреспонденту "РГ" представитель флота капитан 2 ранга Николай Воскресенский, по надводной цели, имитирующей корабль условного противника, с интервалом в несколько секунд два мощных боеприпаса выпустили с эскадренного миноносца "Быстрый" и ракетного катера "Р-24". Позже видеоролик стрельб военные выложили в интернете. "

- Обе ракеты, находящиеся на дистанции более 60 километров от цели, в расчетное время поразили мишень - большой корабельный щит, - уточнил Николай Воскресенский.

Вместе с моряками "воевали" и летчики. Сразу после пуска "Москиты" засек самолет дальнего радиолокационного обнаружения А-50. Его экипаж передал данные о выпущенных ракетах летчикам высотных перехватчиков МиГ-31. Они приняли ракеты на сопровождение в готовности по команде сбить их.

Фото: Пресс-служба АО "Концерн ВКО "Алмаз-Антей".
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Выполнение всей этой операции обеспечивали около двух десятков кораблей Тихоокеанского флота. Они контролировали закрытый для плавания участок океана. А истребители, противолодочные самолеты и беспилотники морской авиации следили за "чистотой" воздушного пространства над районом учений.

Напомним, что крылатая противокорабельная ракета "Москит" стоит на вооружении ВМФ уже несколько десятков лет. Это по-прежнему очень надежное и мощное оружие.

Ракета оснащена прямоточным воздушно-реактивным двигателем. Нечто подобное давно и безуспешно пытаются сконструировать в США для своей гиперзвуковой ракеты.

По данным из открытых источников, хотя наш "Москит" обладает сверхзвуковой скоростью, летает он стремительно, разгоняясь до 2,8 Маха. Это единственная в мире ракета, выполняющая свои маневры на сверхмалых высотах. Она - надежное средство поражения кораблей водоизмещением до 20 тысяч тонн.

"Москит" - един­ственная в мире морская ракета, выполняющая свои маневры на сверхмалых высотах. Это ору­жие - надежное средство пораже­ния боевых кораблей водоизмещением до 20 тысяч тонн

Проникающая боевая часть этьой ракеты снаряжена полутора центнерами взрывчатки. Ее удары способны отправить на дно корабли различного класса, в том числе вражеские эсминцы и крейсера.

Фото: Минобороны РФ/ РИА Новости
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После пуска четырехтонный "Москит" выпускает крылья и делает в воздухе "горку". Затем снижается до высоты 20 метров и несется к цели по заложенному в бортовой компьютер маршруту. Причем этот путь можно изменить с помощью сигналов с самолета-разведчика Ту-95РЦ или спутников системы морской разведки "Легенда". Также ракета способна выполнять противозенитный маневр "змейка" с поворотами на 60 градусов и перегрузками до 10 единиц.

При подлете к цели ракета уходит на высоту до семи метров. Одновременно включается радар головки самонаведения, работающий в активном или в пассивном режимах. Последний используется, когда есть сильное радиоэлектронное противодействие противника. Тогда ракету "Москит" можно перенацелить на источник помех или сигнал вражеского радара.

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