Короткие займы "до зарплаты" сменяются долгосрочными

Более крупные микрозаймы начали вытеснять с рынка привычные займы "до зарплаты" - не исключено, что через год на последние придется только треть объемов выдачи микрофинансовых организаций (МФО). Однако в ближайшие годы короткие займы "до зарплаты", очевидно, не исчезнут - слишком велик спрос и устойчива клиентская база.

Тенденции по рынку микрокредитования физлиц рассмотрены в аналитическом исследовании МФК "Займер", с которым ознакомилась "Российская газета". Анализ проводился на основе статистики Банка России, а также по данным динамики спроса крупнейших МФО, уточнили в компании.

В 2019 году регулирование рынка ужесточилось: вступили в силу ограничения, инициированные Банком России. Ключевым нововведением стало ограничение ежедневной ставки по займу одним процентом. Кроме того, максимальный объем выплат, который кредиторы могут потребовать с заемщика, сократился до двукратной величины от суммы кредита (с 2020 года станет полуторакратной). Также ЦБ рассчитывал создать финансовый продукт-альтернативу для займов "до зарплаты" с максимальной суммой 10 тысяч рублей и сроком до 15 дней.

Регуляторные нововведения на микрофинансовом рынке стимулируют МФО сокращать удельный вес своего бизнеса в сегменте PDL (Pay Day Loans, пресловутые займы до зарплаты - до 30 дней и 30 тысяч рублей) и начинать серьезно работать со средне- и долгосрочными более крупными займами сегмента Installments (среднесрочные займы сроком свыше 30 дней, размером свыше 30 тысяч рублей и с погашением в рассрочку), отмечается в исследовании. Об аналогичной тенденции говорилось и в опубликованном ранее Банком России обзоре ключевых показателей микрофинансовых институтов.

Доля Installments в общем объеме выдач микрозаймов уже растет: по итогам 2016 года она составляла около 45 процентов, в 2017 году - 48 процентов, а в 2018 году достигла 52 процентов. По мнению аналитиков "Займера", по итогам 2019 года доля Installments в денежном выражении составит 55 процентов суммарных объемов, выданных за год, а в 2020-м приблизится к 70 процентам.

Около пяти сотен микрофинансовых организаций, выдающих займы "до зарплаты", вскоре могут исчезнуть с рынка

Вслед за займами "до зарплаты" "длинные" микрозаймы также все чаще будут предоставляться в онлайн-режиме. Если по итогам 2018 года 10 процентов онлайн-договоров приходилось на займы Installments, то в 2019 году, по прогнозам экспертов компании, их доля на рынке составит 17-19 процентов, а в 2020-м может превысить 40 процентов. Таким образом, в ближайшие годы МФО могут приобрести черты онлайн-банков, большей частью предоставляющих населению ссуды, схожие с потребительскими кредитами для физлиц, считают в компании. В то же время от классических займов "до зарплаты" МФО не откажутся - они станут их конкурентным преимуществом перед банками. На этот продукт существует объективный и достаточно высокий спрос со стороны населения, причем и от надежных заемщиков тоже, указывают в "Займере".

Другие участники рынка согласны с тем, что Installments будут вытеснять займы "до зарплаты". Впрочем, полного отказа от последних не произойдет, указывают они. Отказ потребовал бы смены клиентской базы, но клиенты, пользующиеся PDL, плохо обслуживают "длинные" кредиты, говорит гендиректор компании MoneyMan Ирина Хорошко. "Они не воспринимают PDL как кредитную нагрузку, а пользуются продуктом, чтобы устранить кассовый разрыв. Регулярные платежи по кредиту могут вывести таких клиентов в дефолт. Спрос на PDL не исчезнет, что позволит компаниям работать в этом секторе, возможно, скорректировав уровень одобрения", - отмечает Хорошко.

Спрос на займы "до зарплаты" на сегодняшний день обеспечивает порядка 70 процентов рынка микрофинансирования, рассказывает директор по маркетингу микрофинансовой компании "МигКредит" Надежда Денисова. "На длинные потребительские займы все-таки спрос гораздо ниже. Многие клиенты не готовы брать Installments просто потому, что они считают, что смогут это сделать в банке или у них уже есть кредитные карты", - подчеркивает она. В целом аудитория заемщиков, которым надо решить ту или иную проблему локально и быстро, останется всегда, уверена Денисова.

При этом практически все крупные игроки, специализировавшиеся на PDL, начали тестировать более долгосрочные займы еще в прошлом году, говорит председатель совета саморегулируемой организации "Микрофинансирование и развитие" (СРО "МиР") Эльман Мехтиев. Небольшие же региональные микрофинансовые компании оказались чувствительнее к регуляторным изменениям: так, более 60 процентов компаний, добровольно покинувших реестр Банка России в январе - мае 2019 года, связывают уход с невозможностью перестроить свои бизнес-модели, говорит Мехтиев. По его словам, треть участников рынка не успела перестроить свои бизнес-процессы и оказалась в цейтноте, поэтому в краткосрочной перспективе может происходить дальнейшее сокращение числа МФО, зарегистрированных в реестре Банка России.

Участники рынка ожидают продолжения его консолидации - клиентов мелких микрофинансовых организаций получат крупные игроки. По оценке Надежды Денисовой, около 500 компаний, которые специализировались на займах "до зарплаты", не смогут приспособиться к новым регуляторным требованиям и в итоге покинут рынок.