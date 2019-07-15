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15.07.2019 17:58
Рубрика: Культура

Лидер группы "Сплин" Александр Васильев празднует 50-летие

Текст: Александр Алексеев
Певец, гитарист и автор практически всего репертуара "Сплина" Александр Васильев - человек не очень общительный и довольно закрытый. Он редко дает интервью и в отличии от других рок-звезд не любит светские тусовки, отказывается посещать даже самые рейтинговые телевизионные ток-шоу.

Васильев не выйдет на сцену в свой юбилей (эта форма празднования вошла у многих артистов в приятную и утешающую привычку - совсем недавно, 8 июля, также пела и собирала подарки Диана Арбенина). Он, коренной петербуржец, проведет, по нашей информации, этот день с семьей (у Александра жена и два сына) и с друзьями. Как принято говорить, в узком кругу.

Фото: Арина Сорокина
"Сплин" представил новый альбом

Год назад обозреватель "РГ" оказался в одной компании с лидером "Сплина", и кто-то спросил его о грядущем 25-летии группы (датой ее рождения считается 27 мая 1994 года - именно в этот день был дописан дебютный альбом) и о юбилее. На что Александр строго парировал: "Я не хочу думать о том, сколько лет мне, и знать, сколько лет группе. Мне это неважно. Я просто хочу писать новые песни и выступать с концертами!". Справедливо сказал и, может быть, поучительно и для нас всех тоже. Может, так и надо жить?

Кстати, "Сплин" чаще других знаменитых рок-групп выпускает новые альбомы. С 2014 года у него вышло четыре студийных диска - "Резонанс. Часть 1", "Резонанс. Часть 2", "Ключ к шифру" и "Встречная полоса".

А Васильев, некогда говоривший о том, что "у каждой уважающей себя группы помимо других альбомов должен быть обязательно хотя бы один концертный (у группы таких, кстати, уже три) и один двойной (две части "Резонанса"), можно сказать, выполнил свою программу-минимум (сам он о каких-то программах, понятное дело, не упоминал). И без сомнения скоро начнет выполнять программу следующих 25 лет.

Новых песен пока нет. Но, похоже, главное дело "Сплина" этим летом - участие в рок-фестивалях. Группа уже сыграла на open air "Усадьба Jazz" и "Дикая мята", впереди - "Нашествие" ("Сплин" закроет его концертную программу, выйдя на главную сцену в 21 июля вечером). Затем будут Rostov Roof Music (16 августа, Ростов-на-Дону), Live Fest Summer (18 августа, Сочи), фестивали в Беларуси и Эстонии. А дальше ждем снова новых песен.

Пять фактов о группе "Сплин"

Название группы Александр Васильев придумал, прочитав строчки петербургского поэта Саши Чёрного: "Как молью изъеден я сплином, посыпьте меня нафталином". Еще один пример от пользы чтения книг.

На запись дебютного альбома музыканты заработали тем, что снялись в рекламе (спели в ролике на мотив Пола Маккартни), трудились в театре "Буфф" и на кондитерской фабрике. Некоторое время Васильев был ночным сторожем.

Фото: Михаил Синицын/РГ
Black Eyed Peas и Сплин выступили на фестивале "Усадьба Jazz"

Легендарные Rolling Stones выбрали именно "Сплин" для выступления на разогреве перед их концертом в "Лужниках" в 1998 году. Но почему-то не дали воспользоваться сценическим светом и шансом толком настроиться, очевидно, приберегая все лучшие технические возможности для себя;

"Сплин", похоже, всегда был равнодушен к званиям и призам. На церемонии вручения ежегодных наград телеканала MTV "Сплин" собирались чествовать в 2007 году как лучшую рок-группу. Но никто из музыкантов в Москву за наградами не приехал. Ведущие церемонии даже оцепенели от такого нигилизма и, как им показалось, неуважения. Возникла пауза, после которой на сцену поднялся Михаил Сегал (позднее - известный кинорежиссер, а тогда - автор клипа группы на песню "Скажи"). "А вы кто такой? - строго спросил его ведущий Александр Анатольевич. - Я вас не знаю!". И как ни уговаривал его Сегал, как ни объяснял про видео, почетной статуэтки режиссеру так и не отдал.

Песни "Сплин" любят, кажется, все. И кинематографисты - тоже. Песни группы звучат в 17 фильмах. Самые известные из них, конечно, "Брат-2" ("Линия жизни"), "Живой" ("Праздник" и "Романс") и "Воин" ("Бонни и Клайд"). Причем чемпион здесь сингл "Романс". Он звучит в четырех кинолентах - "Живой", "Отпуск", "Подводные камни" и "После тебя".

Культура Музыка Рок Музыка с Александром Алексеевым
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