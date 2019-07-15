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15.07.2019 23:05
Рубрика: Спорт

"Локомотив" тормозит

Московский клуб не сумел обыграть "Рубин"
Текст: Артур Нанян
Российская газета - Столичный выпуск № 153(7911)
В Москве состоялся заключительный матч первого тура отечественной Премьер-лиги. Вице-чемпион страны "Локомотив" сыграл вничью на своем поле с казанским "Рубином" (1:1).
Матч "Локомотив" - "Рубин" закрывал программу первого тура Премьер-лиги. Фото: РИА Новости Матч "Локомотив" - "Рубин" закрывал программу первого тура Премьер-лиги. Фото: РИА Новости
Матч "Локомотив" - "Рубин" закрывал программу первого тура Премьер-лиги. Фото: РИА Новости

В последние несколько дней "Локомотив" стал одним из главных ньюйсмекеров нашего футбола. И дело не столько в очередном титуле, завоеванном во встрече за Суперкубок с "Зенитом", а в скандалах, которые окружают "Локомотив". Разногласия между болельщиками и руководством клуба, непонятная ситуация с контрактом голкипера сборной России Гильерме, которого хочет переманить "Спартак", недовольство главного тренера Юрием Семиным трансферной политикой - с таким багажом подошел к старту Премьер-лиги один из главных претендентов на "золото".

Но надо отметить, что различные конфликты возникали в "Локомотиве" и в предыдущие годы. Что, впрочем, не мешало команде завоевывать трофеи. Вот и на этот раз, по словам Семина, несмотря на все, его футболисты ставят перед собой максимальные задачи.

Фото: Михаил Синицын/РГ
Капитан "Спартака" Георгий Джикия: Будем бороться и биться в каждом матче

- Сезон только начинается и пока рано думать о том, что будет в будущем. Но мы намерены бороться за трофеи, - отметил Семин.

Что касается "Рубина", то от казанцев никто не ждет подвигов в новом сезоне. Ушел Курбан Бердыев, клуб продал нескольких лидеров, купил новичков. "Команда пока строится. Нужно подождать", - подчеркнул новый рулевой "Рубина" Роман Шаронов.

К слову, на вчерашнем матче впервые в Премьер-лиге была использована система видеопомощи арбитрам (ВАР). Правда, в тестовом режиме офлайн. То есть реальных подсказок рефери не получал.

Вероятно, если бы судья Михаил Вилков мог воспользоваться подсказкой ассистентов, он бы сделал это на 23-й минуте, когда в штрафной "Рубина" был сбит форвард хозяев Рифат Жемалетдинов. Но Вилков указал на "точку". А Антон Миранчук, забивший в прошлом сезоне все пенальти, на этот раз пробил в перекладину.

В Черкизово впервые была использована система видеопомощи арбитрам. Пока в тестовом режиме

Во втором тайме команды показали зрелищный футбол. Хозяева открыли счет на 66-й минуте благодаоя роскошному удару хавбека сборной России Алексея Миранчука со штрафного. Забив, "Локомотив" чуть сдал. Правда, у москвичей был отличный шанс во второй раз огорчить гостей, но Александр Коломейцев, выйдя один на один с Юрием Дюпиным, пробил прямо в голкипера. "Рубин" же ответил точным ударом бывшего полузащитника "Локомотива" Хвичи Кварацхелия. Как итог - боевая ничья 1:1.

Спорт Футбол Чемпионат России Чемпионат России по футболу 2019/2020
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