В мире
15.07.2019 15:38
Текст: Юрий Сизов

Лукашенко 17-18 июля совершит рабочий визит в Россию

Развитие торгово-экономического сотрудничества и взаимодействие в рамках Союзного государства будут на повестке дня встречи президента РБ Александра Лукашенко с российским лидером Владимиром Путиным в городе на Неве. Об этом информирует пресс-служба белорусского лидера, подтверждая, что 17-18 июля глава Беларуси совершит рабочий визит в Российскую Федерацию.

Фото: Сергей Михеев/РГ
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В Санкт-Петербурге Александр Лукашенко вместе с Владимиром Путиным в четверг примет участие в пленарном заседании VI Форума регионов Беларуси и России. Кроме того, запланировано время для двусторонних переговоров глав государств. А накануне, 17 июня, президенты проведут неформальную встречу.

В центре внимания лидеров Союзного государства, уточняет источник в администрации белорусского президента, будут вопросы развития торгово-экономического сотрудничества между Беларусью и Россией. Президенты двух стран также обсудят взаимодействие в рамках Союзного государства.

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