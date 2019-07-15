Мальцев: С приходом мужчин в синхронном плавании началась новая эра

Новости

Опубликовано видео задержания членов ячейки "ИГ" в Ростовской области 15:20
В подвале Центрального дома художника в Москве нашли склад с гильзами 15:17
На дне Ионического моря найдены 2500-летние артефакты 15:12
УАЗ "Буханка" получит новую опцию 15:01
Российская команда по Dota 2 выступит на главном турнире года 14:58
Памфилова готова встретиться с кандидатами в Мосгордуму 14:52
Педагогов из Ленобласти осудили за оптовое производство наркотиков 14:52
Портрет Алана Тьюринга появится на новой купюре в Великобритании 14:51
Южноуралец едва не лишился машины, выплачивая по рублю за штраф 14:40
Матчи Евро-2020 в Петербурге вызвали ажиотаж среди болельщиков 14:38
В Москве две женщины умерли в ванной 14:35
В Томской области умер вице-губернатор по борьбе с коррупцией 14:35
Российские физики в CERN обнаружили новую частицу 14:35
В крымской Мраморной пещере оркестр сыграл хиты рока 14:32
В Башкирии задержали водителя перевернувшегося автобуса с туристами 14:23
Арабы превратили Suzuki Jimny в точную копию "Гелендвагена" 14:12
В Астраханской области на реке Кизань утонул мужчина 14:08
Проектирование автомата нового поколения АК-12 показали на видео 14:08
МАК начал расследование крушения дельталета под Тверью 14:07
Йемен предупреждает о крупной экологической катастрофе в регионе 14:07
Вышел трейлер продолжения "Беверли-Хиллз, 90210" со старым составом 14:05
Три советских истребителя вошли в список самых быстрых боевых самолетов 14:00
В КЧР нашли утонувшего туриста из Калининградской области 13:54
В Кремле заявили о надежде на освобождение Вышинского 13:52
Матвиенко: Конкурс "Лидеры России" создает реальные социальные лифты 13:51
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Банк России изменил схему раскрытия данных о подозрительных операциях
Банк России изменил схему раскрытия данных о подозрительных операциях
В России начался эксперимент по маркировке молочной продукции
В России начался эксперимент по маркировке молочной продукции
Сэкономить на "коммуналке": Как сделать перерасчет за ЖКУ
Сэкономить на "коммуналке": Как сделать перерасчет за ЖКУ
15.07.2019 14:01
Рубрика: Спорт

Мальцев: С приходом мужчин в синхронном плавании началась новая эра

Текст: Анна Козина (Кванджу)
Российские синхронисты Александр Мальцев и Майя Курбанбердиева сделали то, что не удавалось нашему микст дуэту на двух предыдущих чемпионатах мира по водным видам спорта - выиграли "золото" в технической программе.
Фото: Александр Вильф / РИА Новости Фото: Александр Вильф / РИА Новости
Фото: Александр Вильф / РИА Новости

Саша, перед выступлением думали о том, что в Казани и Будапеште получалось завоевать только "серебро"?

Фото: РИА Новости
Светлана Ромашина: Не хочу просто штамповать медали

Александр Мальцев: Сейчас думали только о том, чтобы пройти нашу программу так же, как на пяти этапах Мировой серии, которые мы выиграли, и даже лучше. Постарались исправить маленькие недочеты, улучшить результат по исполнению и по баллам. Это нам удалось. Оценки получили самые высокие в этом сезоне. Мы должны расти, улучшать постановки, исполнение, чтобы безоговорочно выигрывать.

Майя, для Саши это третий чемпионат, для вас первый. Волновались?

Майя Курбанбердиева: Да, дебют был волнительный. Но благодаря Саше и нашему тренеру Гане Максимовой я была более или менее уверена. Тем более у нас был очень насыщенный сезон: пять этапов Мировой серии, мы выиграли суперфинал. В этом плюс такого количества стартов. Появлялась уверенность в своих силах. А мне нужно было набираться опыта.

Тренер синхронисток: Ромашина хочет зажечь на ЧМ в Корее

Итальянка Манила Фламини, которая была чемпионкой два года назад с Джорджио Минисини, расплакалась после объявления оценок. У вас сильная конкуренция. Какие отношения с соперниками?

Александр Мальцев: У нас хорошие отношения со всеми микст дуэтами. Мы вместе должны продвигать наш вид спорта, популяризировать его, чтобы мальчики приходили в синхронное плавание. Разве что в общении с нашими главными конкурентами присутствует небольшое напряжение. Причем с их стороны. Для нас это непонятно. Мы ведь все друг друга поддерживаем, подсказываем, помогаем. Сегодня, например, за нас болели австралийцы, которые вступают только в произвольной программе.

Зрителей и журналистов на выступление микст дуэтов собралось больше, чем на финале в женских дуэтах…

Александр Мальцев: Да, внимание и ажиотаж вокруг микстов ощущается на всех соревнованиях. Синхронное плавание более 60 лет было женским видом. Когда появились мужчины, это повернуло развитие вида в совершенно другое направление. Как я это вижу: это новая эра синхронного плавания. История творится на наших глазах.

Спорт Виды спорта Водный спорт Чемпионат мира по водным видам спорта 2019
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Россиянам готовят дополнительный выходной
В Кремле заявили о надежде на освобождение Вышинского
Роспотребнадзор выступил за безусловное изъятие санкционной продукции
В СК заявили о задержании "вора в законе" Олега Шишканова
Снять наличные на кассах магазинов можно будет по всей России