Мальцев: С приходом мужчин в синхронном плавании началась новая эра

Российские синхронисты Александр Мальцев и Майя Курбанбердиева сделали то, что не удавалось нашему микст дуэту на двух предыдущих чемпионатах мира по водным видам спорта - выиграли "золото" в технической программе.

Саша, перед выступлением думали о том, что в Казани и Будапеште получалось завоевать только "серебро"?

Александр Мальцев: Сейчас думали только о том, чтобы пройти нашу программу так же, как на пяти этапах Мировой серии, которые мы выиграли, и даже лучше. Постарались исправить маленькие недочеты, улучшить результат по исполнению и по баллам. Это нам удалось. Оценки получили самые высокие в этом сезоне. Мы должны расти, улучшать постановки, исполнение, чтобы безоговорочно выигрывать.

Майя, для Саши это третий чемпионат, для вас первый. Волновались?

Майя Курбанбердиева: Да, дебют был волнительный. Но благодаря Саше и нашему тренеру Гане Максимовой я была более или менее уверена. Тем более у нас был очень насыщенный сезон: пять этапов Мировой серии, мы выиграли суперфинал. В этом плюс такого количества стартов. Появлялась уверенность в своих силах. А мне нужно было набираться опыта.

Итальянка Манила Фламини, которая была чемпионкой два года назад с Джорджио Минисини, расплакалась после объявления оценок. У вас сильная конкуренция. Какие отношения с соперниками?

Александр Мальцев: У нас хорошие отношения со всеми микст дуэтами. Мы вместе должны продвигать наш вид спорта, популяризировать его, чтобы мальчики приходили в синхронное плавание. Разве что в общении с нашими главными конкурентами присутствует небольшое напряжение. Причем с их стороны. Для нас это непонятно. Мы ведь все друг друга поддерживаем, подсказываем, помогаем. Сегодня, например, за нас болели австралийцы, которые вступают только в произвольной программе.

Зрителей и журналистов на выступление микст дуэтов собралось больше, чем на финале в женских дуэтах…

Александр Мальцев: Да, внимание и ажиотаж вокруг микстов ощущается на всех соревнованиях. Синхронное плавание более 60 лет было женским видом. Когда появились мужчины, это повернуло развитие вида в совершенно другое направление. Как я это вижу: это новая эра синхронного плавания. История творится на наших глазах.