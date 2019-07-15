Матвиенко: Конкурс "Лидеры России" создает реальные социальные лифты

Всероссийский конкурс управленцев "Лидеры России" создает эффективные социальные лифты для молодежи, считает председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко. Такое мнение она высказала в ходе встречи с участниками молодежного форума "Территория смыслов" проходит Подмосковье.

"В государстве делается много для поддержки талантливой молодежи и подготовки условий для ее профессионального роста, - отметила она. - Есть замечательный проект "Лидеры России", который охватил всю нашу страну и создает реальные социальные лифты для талантливой молодежи".

Тем самым государство хочет подчеркнуть, что молодые люди востребованы. "На вас рассчитывают, вам строить будущее нашей страны", - подчеркнула Матвиенко.