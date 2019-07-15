Матвиенко рассказала о своем секрете счастья

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко рассказала участникам всероссийского молодежного образовательного форума "Территория смыслов", из чего складывается счастье.

Себя глава Совфеда назвала человеком счастливым. Для этого, по ее мнению, не надо быть злым, злопамятным, ревнивым и завистливым, поскольку "эти качества разрушают человека изнутри".

Важной составляющей счастья Валентина Матвиенко также считает возможность профессиональной самореализации. "Я всю жизнь занимаюсь любимым делом и достигла определенных успехов", - рассказала председатель СФ, добавив, что ее трудовой стаж составляет 47 лет.

Но никакие карьерные успехи, по ее мнению, не заменят человеку семьи. "Счастье в гармонии, - считает Валентина Матвиенко. - У меня замечательная семья - сын, внучка".