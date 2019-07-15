МЭР сохранило прогноз годовой инфляции ниже 4 процентов

Глава Минэкономразвития Максим Орешкин считает, что инфляция замедлилась и по итогам года не превысит 4 процентов. Об этом он заявил журналистам на форуме моногородов в Тольятти, куда приехал из Москвы за рулем Lada Xray.

По мнению Орешкина, снижению инфляции во многом способствует политика Центробанка, в том числе, по смягчению денежно-кредитной политики.

"ЦБ уже говорил о том, что и дальше будет действовать в этом направлении, - цитирует Орешкина агентство ТАСС. - Мы надеемся, что во втором полугодии динамика будет сильнее, чем сейчас".

По итогам июня в годовом выражении инфляция составила 4,7 процента. Но к концу года ее темпы могут замедлиться.