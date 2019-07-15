Microsoft хочет удалить заброшенные аккаунты. Что мне делать?

Корпорация Microsoft намерена удалить неиспользуемые учетные записи, вход в которые не осуществлялся на протяжении двух лет. Информация об этом опубликована в разделе "Соглашение об использовании служб Microsoft".

Новые правила вступят в силу 30 августа. Чтобы защитить свой аккаунт от удаления, пользователям необходимо минимум раз в два года заходить в свою учетную запись Microsoft.

Еще чаще - минимум раз в год - пользователь должен посещать папку "Входящие" Outlook.com и облачный раздел OneDrive. Избежать удаления учетной записи Xbox проще - достаточно заходить в нее раз в пять лет.

Учетная запись Microsoft используется для идентификации пользователя в сервисах, которые поддерживает компания. Среди них - OneDrive, Office365, Outlook, Skype, Microsoft Store, MSN, Bing, Xbox Live. В случае удаления аккаунта войти в них будет невозможно, а вся введенная и накопленная информация уничтожится. Пользователю придется регистрировать новую учетную запись, которая будет "пустой".

В том случае если на аккаунте есть деньги, имеется сертификат Microsoft, были совершены покупки или оформлены действующие подписки, учетная запись не удаляется.