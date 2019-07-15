Минибаев выиграл второе серебро в прыжках в воду на ЧМ

Российские спортсмены Виктор Минибаев и Александр Бондарь стали серебряными призерами чемпионата мира в синхронных прыжках в воду с 10-метровой вышки.

В предварительном раунде Минибаев и Бондарь финишировали третьими, однако в финале смогли обойти британцев Томаса Дэйли и Мэттью Ли (444,60 балла против 425,91). Таким образом россияне повторили результат, показанный два года назад в Будапеште.

Победу одержали китайские спортсмены Цао Юань и Чэнь Айсэнь, набравшие 486,93 балла.

Помимо медалей ЧМ в южнокорейском Кванджу, все призеры получили олимпийские лицензии на Игры-2020, которые пройдут в Токио.

Напомним, что ранее Виктор Минибаев уже принес в копилку команды одно серебро. Вместе с Екатериной Беляевой он занял второе место в смешанных синхронных прыжках с 10-метровой вышки.