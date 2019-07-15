Новости

Москалькова назвала условие освобождения украинских моряков 19:41
Суд арестовал основателя нефтегазовой компании "Новый поток" Мазурова 19:40
Суд арестовал предполагаемого "вора в законе" Шишкана 19:38
Петербуржцы смогут проходить диспансеризацию по выходным 19:35
Доклад: В мире голодают 820 миллионов человек 19:09
Трагически погиб чемпион ОИ-1984 американский боксер Уитакер 19:06
Видео: как женщина заезжала в свой гараж, а оказалась в чужом 19:06
В Петербурге "Метеор" врезался в Дворцовую набережную 19:02
На Каспии вблизи Махачкалы произошло землетрясение 18:57
Госдума рассмотрит законопроект о качестве и доступности фруктов и ягод 18:51
Турчинов угрожает Крымскому мосту ракетами "Нептун" 18:42
Урсула фон дер Ляйн подаст в отставку с поста министра обороны ФРГ 18:32
Москалькова рассказала о переносе суда над Вышинским 18:22
В Госдуме оценили возможность новых провокаций у Крымского моста 18:18
Минибаев выиграл второе серебро в прыжках в воду на ЧМ 18:15
В Петербурге появился второй приют для бездомных 17:54
В Сочи задержали перегруженный в два раза прогулочный катер "Марлин" 17:52
Избитой ингушской девочке проведут экономную ампутацию на руке 17:51
Москалькова надеется на справедливое решение суда по делу Вышинского 17:49
Грудное вскармливание экономит миру миллиард долларов ежедневно 17:46
Роскомнадзор потребовал удалить из Facebook свастику на гербе РФ 17:44
Александр Беглов потребовал за неделю очистить Петербург от свалок 17:42
Психолог рассказал, как подготовить ребенка к детскому саду 17:38
На реке Лене погибли двое детей, четверо взрослых пропали 17:30
Сергей Собянин: Каждый район Москвы станет мини-городом 17:20
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Банк России изменил схему раскрытия данных о подозрительных операциях
Банк России изменил схему раскрытия данных о подозрительных операциях
В России начался эксперимент по маркировке молочной продукции
В России начался эксперимент по маркировке молочной продукции
В "РГ" пройдет пресс-конференция замруководителя ФАС России
В "РГ" пройдет пресс-конференция замруководителя ФАС России
15.07.2019 18:15
Рубрика: Спорт

Минибаев выиграл второе серебро в прыжках в воду на ЧМ

Текст: Анна Козина (Кванджу)

Российские спортсмены Виктор Минибаев и Александр Бондарь стали серебряными призерами чемпионата мира в синхронных прыжках в воду с 10-метровой вышки.

В предварительном раунде Минибаев и Бондарь финишировали третьими, однако в финале смогли обойти британцев Томаса Дэйли и Мэттью Ли (444,60 балла против 425,91). Таким образом россияне повторили результат, показанный два года назад в Будапеште.

Фото: Александр Вильф/ РИА Новости
Колесниченко принесла России первое золото ЧМ по водным видам спорта

Победу одержали китайские спортсмены Цао Юань и Чэнь Айсэнь, набравшие 486,93 балла.

Помимо медалей ЧМ в южнокорейском Кванджу, все призеры получили олимпийские лицензии на Игры-2020, которые пройдут в Токио.

Напомним, что ранее Виктор Минибаев уже принес в копилку команды одно серебро. Вместе с Екатериной Беляевой он занял второе место в смешанных синхронных прыжках с 10-метровой вышки.

Спорт Виды спорта Водный спорт Чемпионат мира по водным видам спорта 2019
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Суд арестовал основателя нефтегазовой компании "Новый поток" Мазурова
В ГД заявили о готовности РФ работать над отменой мер против Грузии
Москалькова рассказала о переносе суда над Вышинским
Россиянам готовят дополнительный выходной
В Госдуме оценили возможность новых провокаций у Крымского моста