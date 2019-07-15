Минимальные цены на пиво в РФ установят не раньше лета 2020 года

Право устанавливать минимальную розничную цену на пиво, "тихие" вина и винные напитки Минфин РФ может получить только после согласования этого решения со всеми участниками Евразийского экономического союза (ЕАЭС), процесс согласования займет не менее года.

"В соответствии с правом ЕАЭС вопросы наделения РФ полномочиями по установлению минимальной розничной цены должны регулироваться на наднациональном уровне, передает ТАСС слова главы Департамента налоговой и таможенной политики Минфина РФ Алексея Сазанова. - Нам необходимо направить запрос в Евразийскую экономическую комиссию и инициировать соответствующие изменения в соглашение. Мы сейчас инициируем такой запрос, в июле уже точно направим". Только после внесения этих изменений Минфин РФ сможет получить соответствующее право на национальном уровне.

В России уже действуют минимальные цены на крепкий алкоголь и шампанское, они способствуют борьбе с пьянством и с нелегальной продукцией, которая, как правило, имеет низкую цену.

Ввести аналогичное регулирование на пиво предлагали участники рынка, Минсельхоз считает целесообразным введение минимальной цены на винные напитки, под видом которых часто выпускаются напитки с пониженным содержанием виноматериалов или вообще без них.

Ранее Минфин подготовил проект постановления правительства, дающее ведомству право устанавливать минимальную цену на любые алкогольные напитки. При этом ведомство отмечало, что этот проект соответствует договору о ЕАЭС и связанным с ним другим международным договорам.