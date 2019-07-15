Миссия Великобритании и Италии выполнит наблюдательный полет над Россией

В период с 15 по 19 июля миссия Италии и Великобритании выполнит наблюдательный полет над территориями России и Беларуси в рамках реализации Договора по открытому небу. Об этом сообщил начальник российского центра по уменьшению ядерной опасности Сергей Рыжков.

По его словам, будет задействован самолет наблюдения Ан-30. Полет пройдет по согласованному ранее маршруту. Присутствующие на борту российские специалисты будут контролировать соблюдение параметров полета и применения аппаратуры наблюдения.

Рыжков отметил, что в этот же период Россия проведет наблюдательный полет на самолете Ан-30Б над Италией, пишет РИА Новости, ссылаясь на газету Вооруженных Сил РФ "Красная звезда".

Договор по открытому небу позволяет странам-участницам открыто собирать информацию о вооруженных силах и мероприятиях друг друга. В договор входят большинство стран НАТО, а также Россия, Беларусь, Украина, Грузия, Босния и Герцеговина и нейтральные Швеция и Финляндия.