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Рубрика: Власть

Миссия Великобритании и Италии выполнит наблюдательный полет над Россией

В период с 15 по 19 июля миссия Италии и Великобритании выполнит наблюдательный полет над территориями России и Беларуси в рамках реализации Договора по открытому небу. Об этом сообщил начальник российского центра по уменьшению ядерной опасности Сергей Рыжков.

Фото: Михаил Мокрушин/ТАСС
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По его словам, будет задействован самолет наблюдения Ан-30. Полет пройдет по согласованному ранее маршруту. Присутствующие на борту российские специалисты будут контролировать соблюдение параметров полета и применения аппаратуры наблюдения.

Рыжков отметил, что в этот же период Россия проведет наблюдательный полет на самолете Ан-30Б над Италией, пишет РИА Новости, ссылаясь на газету Вооруженных Сил РФ "Красная звезда".

Договор по открытому небу позволяет странам-участницам открыто собирать информацию о вооруженных силах и мероприятиях друг друга. В договор входят большинство стран НАТО, а также Россия, Беларусь, Украина, Грузия, Босния и Герцеговина и нейтральные Швеция и Финляндия.

Власть Безопасность Армия В мире Европа Великобритания В мире Европа Италия
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