На продвижение российского туризма попросят больше денег

Продвигать отечественный туризм нужно через интернет, телепередачи и даже кино, а расходы на маркетинг увеличить, считают представители Ростуризма и эксперты. Меры поддержки отрасли обсудили в Минэкономразвития.

Главный вывод - сейчас нужно объединить ресурсы и целенаправленно заняться рекламой туризма, чтобы загрузить уже созданные объекты инфраструктуры.

"Нам нужно заполнить те курортные центры, которые уже есть. А мы в прошлый период вложили 25 миллиардов бюджетных рублей в инфраструктуру, не всегда удачно", - отметил в беседе с "Российской газетой заместитель председателя Комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Сергей Кривоносов по итогам совещания. Возможно Минэкономразвития удастся получить дополнительное финансирование на продвижение туризма, добавил он.

Конечно, средства потребуются немалые, например, на съемку одного фильма - от 70 миллионов рублей. Но найти деньги можно, если подключить различные ведомства, считают участники совещания. А без вложений в маркетинг не получится увеличить доходы от туристских услуг как на внутреннем, так и на внешнем рынках.

Пока просматриваются лишь общие черты стратегии по продвижению туризма. Работу ФГУП "Национальный маркетинговый центр по туризму", который ранее продвигал туризм за рубежом, в Ростуризме признали неэффективной. Созданные за рубежом офисы Visit Russia позакрывают, заявляла ранее глава Ростуризма Зарина Догузова.

Но вместо одной структуры появится другая. Уже в этом году Ростуризм и Минэкономразвития создадут центр маркетинговых компетенций. Пока известно лишь, что, скорее всего, это будет некоммерческая организация. Других туристических представительств России открывать не будут, а за помощью станут обращаться к консалтинговым фирмам. Это во-первых.

Во-вторых, упор будет сделан на интернет-представительство. В конечном итоге планируется создать маркетплейс, то есть онлай-платформу, где туристы сразу смогут получить информацию о России, забронировать билеты и отели и даже получить электронную визу. Привлекать хотят прежде всего туристов из Европы.

В-третьих, продвигать будут отдельные российские регионы, чтобы не распылять силы. Отберут их по принципу готовности принимать туристов, то есть наличие отелей, ресторанов, объектов показа и прочей инфраструктуры.

А выход на мировой туристический рынок всегда требует огромных вложений. Например, Австрия в пересчете на рубли ежегодно тратит на маркетинг 10 миллиардов, а Франция и Испания - по 7 миллиардов рублей. Потому начать продвижение планируется с рынка внутреннего.