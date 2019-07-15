Назначен и.о. начальника "Альфы" ФСБ России

Полковник Кирилл Курносов стал исполняющим обязанности начальника управления "А" Центра специального назначения ФСБ России. Об этом сообщил почетный президент международной ассоциации ветеранов антитеррора "Альфа" Сергей Гончаров.

"Могу добавить, что Курносов - это офицер, имеющий серьезные заслуги перед страной, как и все офицеры "Альфы", - приводит слова Гончарова ТАСС.

Собеседник агентства добавил, что руководителя "Альфы" назначает президент своим указом. На данный момент такой документ не обнародован.

Напомним, ранее в понедельник стало известно, что в мае "Альфу" покинул генерал-майор, Герой России Валерий Канакин, возглавлявший спецподразделение с 2014 года.