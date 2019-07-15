Российские физики в CERN обнаружили новую частицу

Коллаборация LHCb (CERN, Европейская организация по ядерным исследованиям) объявила о потенциальном открытии новой частицы Λb (1D) (лямбда-б барион (1D)) или Σb (сигма-б барион), сделанном на Большом адронном коллайдере.

Краткий отчет об исследовании опубликован на сайте Института ядерной физики имени Г. И. Будкера СО PAH. В релизе сообщается об открытии двух новых возбужденных состояний прелестного бариона.

По мнению ученых, это указывает на существование новой частицы Λb (1D) (лямбда-б барион (1D)) или Σb (сигма-б барион). Теоретическое предсказание было сделано еще в 1986 году. Впрочем, еще предстоит провести измерение квантовых чисел наблюдаемых частиц.

"Барион Λb - это частица, состоящая из двух легких кварков (u-верхнего и d-нижнего) и тяжелого b-прелестного кварка, - говорит старший научный сотрудник ИЯФ СО РАН Павел Кроковный. - Такие возбужденные состояния предсказываются теорией, но раньше их не наблюдали, потому что не было достаточной статистики".

В ИЯФ СО РАН также пояснили, что барионные состояния с прелестным кварком изучены мало. До недавнего времени не было их экспериментальных наблюдений, только теории. Однако в ходе эксперимента физики измерили массы и время жизни двух новых состояний бариона Λb. Их массы равны 6146 и 6152 МэВ.

По словам научного сотрудника Национального центра научных исследований (CNRS) Франции, руководителя группы идентификации частиц LHCb Антона Полуэктова, кварковая модель хорошо проработана на фундаментальном уровне.

Ученые знают, какие существуют кварки и каким математическим законам они подчиняются. Однако до сих пор нет математического аппарата, который позволил бы "вывести" массы части состоящих из кварков, время их жизни и вероятности распадов.

"Мы вынуждены применять различные приближенные методы для предсказания таких частиц, и часто они противоречат друг другу, - объясняет Антон Полуэктов. - Наблюдательных же данных значительно меньше, чем теоретических предсказаний. Поэтому каждое новое экспериментальное наблюдение нового состояния - это большое событие".

Кстати

В состав коллаборации LHCb входят Институт ядерной физики им. Г. И. Будкера СО РАН и Новосибирский государственный университет. Эксперимент LHCb на Большом адронном коллайдере необходим для получения полной информации о том, из чего состоит Вселенная.