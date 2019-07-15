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15.07.2019 14:35
Рубрика: Общество

Российские физики в CERN обнаружили новую частицу

Текст: Денис Передельский
Фото: Институт ядерной физики имени Г. И. Будкера СО PAH Фото: Институт ядерной физики имени Г. И. Будкера СО PAH
Фото: Институт ядерной физики имени Г. И. Будкера СО PAH

Коллаборация LHCb (CERN, Европейская организация по ядерным исследованиям) объявила о потенциальном открытии новой частицы Λb (1D) (лямбда-б барион (1D)) или Σb (сигма-б барион), сделанном на Большом адронном коллайдере.

Краткий отчет об исследовании опубликован на сайте Института ядерной физики имени Г. И. Будкера СО PAH. В релизе сообщается об открытии двух новых возбужденных состояний прелестного бариона.

Фото: Peter Macdiarmid/Getty Images
Зачем нужен новый суперколлайдер

По мнению ученых, это указывает на существование новой частицы Λb (1D) (лямбда-б барион (1D)) или Σb (сигма-б барион). Теоретическое предсказание было сделано еще в 1986 году. Впрочем, еще предстоит провести измерение квантовых чисел наблюдаемых частиц.

"Барион Λb - это частица, состоящая из двух легких кварков (u-верхнего и d-нижнего) и тяжелого b-прелестного кварка, - говорит старший научный сотрудник ИЯФ СО РАН Павел Кроковный. - Такие возбужденные состояния предсказываются теорией, но раньше их не наблюдали, потому что не было достаточной статистики".

В ИЯФ СО РАН также пояснили, что барионные состояния с прелестным кварком изучены мало. До недавнего времени не было их экспериментальных наблюдений, только теории. Однако в ходе эксперимента физики измерили массы и время жизни двух новых состояний бариона Λb. Их массы равны 6146 и 6152 МэВ.

По словам научного сотрудника Национального центра научных исследований (CNRS) Франции, руководителя группы идентификации частиц LHCb Антона Полуэктова, кварковая модель хорошо проработана на фундаментальном уровне.

Фото: pixabay.com
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Ученые знают, какие существуют кварки и каким математическим законам они подчиняются. Однако до сих пор нет математического аппарата, который позволил бы "вывести" массы части состоящих из кварков, время их жизни и вероятности распадов.

"Мы вынуждены применять различные приближенные методы для предсказания таких частиц, и часто они противоречат друг другу, - объясняет Антон Полуэктов. - Наблюдательных же данных значительно меньше, чем теоретических предсказаний. Поэтому каждое новое экспериментальное наблюдение нового состояния - это большое событие".

Кстати

В состав коллаборации LHCb входят Институт ядерной физики им. Г. И. Будкера СО РАН и Новосибирский государственный университет. Эксперимент LHCb на Большом адронном коллайдере необходим для получения полной информации о том, из чего состоит Вселенная.

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