Новый смартфон Honor 9X от Huawei рассекречен до презентации

23 июля компания Huawei представит новый смартфон под своим дочерним брендом - Honor 9X. Характеристики новинки утекли в интернет более чем за неделю до презентации.

Honor 9X gets teased as Honor 9X and 9X Pro specs, retail box leak https://t.co/upkU8uW290 — MobileDeviceAdvisor (@mobiledeviceadv) 15 июля 2019 г.

Устройство получит характерную расцветку корпуса с буквой "икс" на задней крышке. Honor 9X будет выпускаться в базовой и Pro-версии.

Устройства получат 6,59-дюймовый дисплей с разрешением FHD+ (2340x1080 пикселей), процессор Kirin 810 ("улучшенный" аналог среднебюджетного Snapdragon 730), имеют по 4/6/8 гигабайт оперативной памяти и 64/128/256 гигабайт постоянной.

Базовая модификация Honor 9X получит двойную 48-мегапиксельную камеру с датчиком глубины резкости, у Honor 9X Pro будет дополнительный третий объектив с 8-мегапиксельной матрицей (по всей видимости, для сверхширокоугольных кадров). Фронталка у обоих устройств будет одинаковой, с разрешением 16 мегапикселей. Емкость аккумулятора - 3900 мАч.

О цене новинок информации пока нет.