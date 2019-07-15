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Новый смартфон Honor 9X от Huawei рассекречен до презентации

15.07.2019,  
14:14
Текст:  Антон Благовещенский
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

23 июля компания Huawei представит новый смартфон под своим дочерним брендом - Honor 9X. Характеристики новинки утекли в интернет более чем за неделю до презентации.

Устройство получит характерную расцветку корпуса с буквой "икс" на задней крышке. Honor 9X будет выпускаться в базовой и Pro-версии.

Устройства получат 6,59-дюймовый дисплей с разрешением FHD+ (2340x1080 пикселей), процессор Kirin 810 ("улучшенный" аналог среднебюджетного Snapdragon 730), имеют по 4/6/8 гигабайт оперативной памяти и 64/128/256 гигабайт постоянной.

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Базовая модификация Honor 9X получит двойную 48-мегапиксельную камеру с датчиком глубины резкости, у Honor 9X Pro будет дополнительный третий объектив с 8-мегапиксельной матрицей (по всей видимости, для сверхширокоугольных кадров). Фронталка у обоих устройств будет одинаковой, с разрешением 16 мегапикселей. Емкость аккумулятора - 3900 мАч.

О цене новинок информации пока нет.

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