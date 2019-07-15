Обнародован список самых мусорных стран мира

Так, на каждого гражданина Канады приходится 36 тонн мусора в год (всего в стране в 2017 году было насчитано 1,3 миллиарда тонн отходов). Большую часть из них составляют промышленные отходы переработки нефти, обработки металла и от химической индустрии. В Болгарии на душу населения приходится 26,7 тонны мусора в год, в США - 26 тонн.
В этот же список попала и Украина, она находится на девятом месте с 10,6 тоннами отходов на душу населения в 2017 году (всего за 2017 год Украина произвела 474 миллиона тонн отходов, из них 448 тонн относятся к категории опасных). При этом, если Канада в то же время переработала 20,6 процента своего мусора, то Украина - лишь 3,2 процента.
Первая десятка мусорных стран выглядит следующим образом:
Канада - 36 тонн на человека в год;
Болгария - 26,7 тонны;
США - 26 тонн;
Эстония - 23,5 тонны;
Финляндия - 16,6 тонны;
Армения - 16,3 тонны;
Швеция - 16,2 тонны;
Люксембург - 11,8 тонн;
Украина - 10,6 тонны;
Сербия - 8,9 тонны.