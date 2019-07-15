Обнародован список самых мусорных стран мира

Обнародован список стран, производящих больше всего мусора на душу населения. Как свидетельствует исследование, проведенное агентством Tempo, на первом месте оказалась Канада, на втором - Болгария, а замыкают тройку лидеров США. Об этом сообщает американское издание USA Today.

Так, на каждого гражданина Канады приходится 36 тонн мусора в год (всего в стране в 2017 году было насчитано 1,3 миллиарда тонн отходов). Большую часть из них составляют промышленные отходы переработки нефти, обработки металла и от химической индустрии. В Болгарии на душу населения приходится 26,7 тонны мусора в год, в США - 26 тонн.

В этот же список попала и Украина, она находится на девятом месте с 10,6 тоннами отходов на душу населения в 2017 году (всего за 2017 год Украина произвела 474 миллиона тонн отходов, из них 448 тонн относятся к категории опасных). При этом, если Канада в то же время переработала 20,6 процента своего мусора, то Украина - лишь 3,2 процента.

Первая десятка мусорных стран выглядит следующим образом:

Канада - 36 тонн на человека в год;

Болгария - 26,7 тонны;

США - 26 тонн;

Эстония - 23,5 тонны;

Финляндия - 16,6 тонны;

Армения - 16,3 тонны;

Швеция - 16,2 тонны;

Люксембург - 11,8 тонн;

Украина - 10,6 тонны;

Сербия - 8,9 тонны.