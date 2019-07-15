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15.07.2019 23:09
Рубрика: Спорт

Поверили в чемпиона

"Авангард" подписал контракт с Войновым
Текст: Илья Зубко
Российская газета - Столичный выпуск № 153(7911)
Омский хоккейный клуб "Авангард" официально объявил о подписании контракта с защитником Вячеславом Войновым. Соглашение с олимпийским чемпионом Пхенчхана рассчитано на один сезон.

29-летний защитник - несомненно, громкое приобретение "ястребов", которые в минувшем плей-офф дошли до финала Кубка Гагарина. Войнов является двукратным обладателем Кубка Стэнли в составе "Лос-Анджелес Кингз", а с питерским СКА он брал главный трофей Континентальной хоккейной лиги.

- Опыт, мастерство, надежность, результативность - этими качествами Вячеслав Войнов известен всем хоккейным болельщикам, - приводит слова президента "Авангарда" Максима Сушинского официальный сайт клуба. - В нашем случае добавляется еще и огромная мотивация Войнова доказать всем и прежде всего самому себе, что он способен решать вместе с топ-клубом самые высокие задачи. Мы верим в Вячеслава и ждем от него сильной лидерской игры.

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Нужно отметить, что приглашая Войнова, руководство "Авангарда" идет на определенный риск. Осенью 2014го защитник попал в неприятную историю - его обвинили в домашнем насилии над собственной женой Мартой Варламовой. Вячеслав даже провел некоторое время в американской тюрьме. После чего вернулся на родину и подписал контракт со СКА - играть в НХЛ ему запретили.

Войнов был в составе сборной на победной Олимпиаде в Пхенчхане, после чего решил вернуться в Америку. Летом 2018го все обвинения в насилии с него сняли окончательно, но карьеру в НХЛ возобновить не удалось. Так что Войнов в итоге целый год провел вне большого хоккея и пока непонятно, насколько это сказалось на его кондициях.

Спорт Хоккей Чемпионат КХЛ (Континентальная лига)
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