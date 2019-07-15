Новости

Два Ту-160 провели патрулирование над Балтийским морем 21:17
Число погибших на Лене отдыхающих увеличилось до шести 20:59
В Петербурге Шуваловский проспект продлят до ЗСД 20:52
РФ и Франция обсудили перспективы военного взаимодействия 20:44
Назначен и.о. начальника "Альфы" ФСБ России 20:40
Яшина обвинили в использовании служебного положения при агитации 20:34
Украина сменит посла в США и еще в одиннадцати странах 20:32
В Госдуме оценили заявления об ответственности РФ за свертывание ДРСМД 20:22
В Германии объяснили тяжелое дыхание Меркель 20:20
В Москве девушка умерла во время массажа 20:10
Аксенов сообщил об отставке главы Ленинского района Крыма 20:02
Москалькова назвала условие освобождения украинских моряков 19:41
Суд арестовал основателя нефтегазовой компании "Новый поток" Мазурова 19:40
Суд арестовал предполагаемого "вора в законе" Шишкана 19:38
Петербуржцы смогут проходить диспансеризацию по выходным 19:35
Доклад: В мире голодают 820 миллионов человек 19:09
Трагически погиб чемпион ОИ-1984 американский боксер Уитакер 19:06
Видео: как женщина заезжала в свой гараж, а оказалась в чужом 19:06
В Петербурге "Метеор" врезался в Дворцовую набережную 19:02
На Каспии вблизи Махачкалы произошло землетрясение 18:57
Госдума рассмотрит законопроект о качестве и доступности фруктов и ягод 18:51
Турчинов угрожает Крымскому мосту ракетами "Нептун" 18:42
Урсула фон дер Ляйн подаст в отставку с поста министра обороны ФРГ 18:32
Москалькова рассказала о переносе суда над Вышинским 18:22
В Госдуме оценили возможность новых провокаций у Крымского моста 18:18
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Банк России изменил схему раскрытия данных о подозрительных операциях
Банк России изменил схему раскрытия данных о подозрительных операциях
В России начался эксперимент по маркировке молочной продукции
В России начался эксперимент по маркировке молочной продукции
В "РГ" пройдет пресс-конференция замруководителя ФАС России
В "РГ" пройдет пресс-конференция замруководителя ФАС России
15.07.2019 20:32
Рубрика: Общество

Форма без содержания

Учителя пожаловались на "бумажную" нагрузку
Текст: Анна Владимирова
Российская газета - Федеральный выпуск № 153(7911)
Работать в школе становится труднее в первую очередь из-за большого количества форм, отчетов и бюрократической нагрузки. Так ответили около 70 процентов учителей - участников опроса, проведенного специалистами Центра экономики непрерывного образования ИПЭИ РАНХиГС. В исследовании участвовали более двух тысяч педагогов из Алтайского, Ставропольского края и Челябинской области.
Больше половины учителей вынуждены вести не один предмет, а несколько. При этом работать на 1,5-2 ставк Фото: iStock Больше половины учителей вынуждены вести не один предмет, а несколько. При этом работать на 1,5-2 ставк Фото: iStock
Больше половины учителей вынуждены вести не один предмет, а несколько. При этом работать на 1,5-2 ставк Фото: iStock

При этом примерно 45 процентов из них работают на полторы ставки, а 18 процентов - на две. Что такое одна ставка? Это 18 уроков в неделю плюс подготовка к занятиям, проверка тетрадей, внеклассная работа...

- Высокая нагрузка объясняется также и тем, что больше половины учителей вынуждены вести не один предмет, а несколько, - сообщают авторы исследования. - Также почти три четверти педагогов ведут после уроков кружки и факультативы, а 73,9 процента учителей являются классными руководителями.

Примерно три четверти педагогов ведут после уроков кружки и факультативы

А это значит, что им приходится не только заполнять по нескольку раз в четверть множество форм и отчетов, но и следить за психологическим состоянием школьников, работать с родителями.

Фото: Сергей Куксин/РГ
Почему летом первоклассникам рекомендовано читать "Илиаду" и "Одиссею"

- Приведу только некоторые отчеты, которые заполняют наши учителя . "Укажите количество деревьев, высаженных в школьном дворе, предоставьте количество сосулек", - рассказала ранее министр просвещения Ольга Васильева. - Еще один отчет меня поразил гендерным подходом: "укажите, сколько человек было на субботнике: сколько мальчиков и сколько девочек". Конечно, это не имеет отношения к образовательному процессу, напрямую ему мешает. У учителя должно остаться четыре документа. Это рабочая программа по предмету, календарно-тематическое планирование, электронный журнал и электронный дневник. Мы будем вносить в трудовой кодекс изменения, закрепляющие эти четыре документа.

Кстати

Также новый мониторинг РАНХиГС показал, что больше всего в России учителей начальных классов - 29,2 процента, русского языка и литературы - 11,7, иностранного языка - 10,9, математики - 9,2 процента.

Общество Образование Общество Соцсфера Социология
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Назначен и.о. начальника "Альфы" ФСБ России
Суд арестовал основателя нефтегазовой компании "Новый поток" Мазурова
Москалькова рассказала о переносе суда над Вышинским
Россиянам готовят дополнительный выходной
В Госдуме оценили возможность новых провокаций у Крымского моста