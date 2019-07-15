Работать в школе становится труднее в первую очередь из-за большого количества форм, отчетов и бюрократической нагрузки. Так ответили около 70 процентов учителей - участников опроса, проведенного специалистами Центра экономики непрерывного образования ИПЭИ РАНХиГС. В исследовании участвовали более двух тысяч педагогов из Алтайского, Ставропольского края и Челябинской области.

Больше половины учителей вынуждены вести не один предмет, а несколько. При этом работать на 1,5-2 ставк Фото: iStock

При этом примерно 45 процентов из них работают на полторы ставки, а 18 процентов - на две. Что такое одна ставка? Это 18 уроков в неделю плюс подготовка к занятиям, проверка тетрадей, внеклассная работа...

- Высокая нагрузка объясняется также и тем, что больше половины учителей вынуждены вести не один предмет, а несколько, - сообщают авторы исследования. - Также почти три четверти педагогов ведут после уроков кружки и факультативы, а 73,9 процента учителей являются классными руководителями.

Примерно три четверти педагогов ведут после уроков кружки и факультативы

А это значит, что им приходится не только заполнять по нескольку раз в четверть множество форм и отчетов, но и следить за психологическим состоянием школьников, работать с родителями.

- Приведу только некоторые отчеты, которые заполняют наши учителя . "Укажите количество деревьев, высаженных в школьном дворе, предоставьте количество сосулек", - рассказала ранее министр просвещения Ольга Васильева. - Еще один отчет меня поразил гендерным подходом: "укажите, сколько человек было на субботнике: сколько мальчиков и сколько девочек". Конечно, это не имеет отношения к образовательному процессу, напрямую ему мешает. У учителя должно остаться четыре документа. Это рабочая программа по предмету, календарно-тематическое планирование, электронный журнал и электронный дневник. Мы будем вносить в трудовой кодекс изменения, закрепляющие эти четыре документа.

Кстати

Также новый мониторинг РАНХиГС показал, что больше всего в России учителей начальных классов - 29,2 процента, русского языка и литературы - 11,7, иностранного языка - 10,9, математики - 9,2 процента.