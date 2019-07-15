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15.07.2019 20:49
Рубрика: Спорт

Грозный "Ахмат"

В Премьер-лиге фавориты теряют очки
Текст: Илья Зубко
Российская газета - Федеральный выпуск № 153(7911)
Первый тур чемпионата России по футболу в Премьер-лиге принес несколько неожиданных результатов. Фавориты либо теряли очки, либо не убедили игрой.

Помимо "Спартака", вымучившего победу над дебютантами из "Сочи", три очка добыл действующий чемпион "Зенит". Он тоже дома экзаменовал новичка элиты "Тамбов". И также показал не самый вразумительный футбол. Результат питерцам принесло ударное начало второго тайма, когда забили Ерохин и Дзюба. У "Тамбова" на 72-й минуте отличился Муйва, и гости вполне могли рассчитывать в итоге на ничью. Но "Зенит" удержал счет 2:1 и избежал потери очков.

Футболист "Краснодара" Классон перенес операцию и выбыл на долгий срок

А вот "Краснодар", которому скоро дебютировать в квалификации Лиги чемпионов, озадачил. В Грозном "быки" ничего не показали на фоне "Ахмата". Бериша не смог забить с пенальти, но затем ударил "ножницами", поймав вратаря краснодарцев Сафонова на противоходе. 1:0 - заслуженная победа "Ахмата". "Краснодар", который перед стартом сезона многие причисляли к претендентам на место в тройке, пока не выглядит до конца готовым бороться на два фронта.

Из грандов победы одержали "Зенит" и "Спартак"

Расстроили болельщиков и армейцы. ЦСКА неудачно съездил в Самару, где получил два безответных мяча от "Крыльев Советов" - 0:2. Больше всех претензий досталось защитнику "красно-синих" Васину.

Завершился тур матчем "Локомотив" - "Рубин". Он состоялся после подписания номера в печать.

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