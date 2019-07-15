Помимо "Спартака", вымучившего победу над дебютантами из "Сочи", три очка добыл действующий чемпион "Зенит". Он тоже дома экзаменовал новичка элиты "Тамбов". И также показал не самый вразумительный футбол. Результат питерцам принесло ударное начало второго тайма, когда забили Ерохин и Дзюба. У "Тамбова" на 72-й минуте отличился Муйва, и гости вполне могли рассчитывать в итоге на ничью. Но "Зенит" удержал счет 2:1 и избежал потери очков.
А вот "Краснодар", которому скоро дебютировать в квалификации Лиги чемпионов, озадачил. В Грозном "быки" ничего не показали на фоне "Ахмата". Бериша не смог забить с пенальти, но затем ударил "ножницами", поймав вратаря краснодарцев Сафонова на противоходе. 1:0 - заслуженная победа "Ахмата". "Краснодар", который перед стартом сезона многие причисляли к претендентам на место в тройке, пока не выглядит до конца готовым бороться на два фронта.
Расстроили болельщиков и армейцы. ЦСКА неудачно съездил в Самару, где получил два безответных мяча от "Крыльев Советов" - 0:2. Больше всех претензий досталось защитнику "красно-синих" Васину.
Завершился тур матчем "Локомотив" - "Рубин". Он состоялся после подписания номера в печать.