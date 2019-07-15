Новости

Два Ту-160 провели патрулирование над Балтийским морем 21:17
Число погибших на Лене отдыхающих увеличилось до шести 20:59
В Петербурге Шуваловский проспект продлят до ЗСД 20:52
РФ и Франция обсудили перспективы военного взаимодействия 20:44
Назначен и.о. начальника "Альфы" ФСБ России 20:40
Яшина обвинили в использовании служебного положения при агитации 20:34
Украина сменит посла в США и еще в одиннадцати странах 20:32
В Госдуме оценили заявления об ответственности РФ за свертывание ДРСМД 20:22
В Германии объяснили тяжелое дыхание Меркель 20:20
В Москве девушка умерла во время массажа 20:10
Аксенов сообщил об отставке главы Ленинского района Крыма 20:02
Москалькова назвала условие освобождения украинских моряков 19:41
Суд арестовал основателя нефтегазовой компании "Новый поток" Мазурова 19:40
Суд арестовал предполагаемого "вора в законе" Шишкана 19:38
Петербуржцы смогут проходить диспансеризацию по выходным 19:35
Доклад: В мире голодают 820 миллионов человек 19:09
Трагически погиб чемпион ОИ-1984 американский боксер Уитакер 19:06
Видео: как женщина заезжала в свой гараж, а оказалась в чужом 19:06
В Петербурге "Метеор" врезался в Дворцовую набережную 19:02
На Каспии вблизи Махачкалы произошло землетрясение 18:57
Госдума рассмотрит законопроект о качестве и доступности фруктов и ягод 18:51
Турчинов угрожает Крымскому мосту ракетами "Нептун" 18:42
Урсула фон дер Ляйн подаст в отставку с поста министра обороны ФРГ 18:32
Москалькова рассказала о переносе суда над Вышинским 18:22
В Госдуме оценили возможность новых провокаций у Крымского моста 18:18
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Банк России изменил схему раскрытия данных о подозрительных операциях
Банк России изменил схему раскрытия данных о подозрительных операциях
В России начался эксперимент по маркировке молочной продукции
В России начался эксперимент по маркировке молочной продукции
В "РГ" пройдет пресс-конференция замруководителя ФАС России
В "РГ" пройдет пресс-конференция замруководителя ФАС России
15.07.2019 20:51
Рубрика: Спорт

Финиш на горизонте

Пилоты "КАМАЗ-Мастер" лидируют на суперралли
Текст: Павел Петровский
Российская газета - Федеральный выпуск № 153(7911)
Во вторник пройдет заключительный, десятый этап международного суперралли "Шелковый путь".

А в понедельник пилоты соревновались на дистанции от китайских городов Алашань - Цзяюйгуань.

В классе грузовиков лучшее время показал экипаж российской команды "КАМАЗ-Мастер" под управлением Антона Шибалова, который уверенно возглавляет общий зачет.

Следом за ним к финишу пришел Андрей Каргинов, уступивший победителю почти девять минут. Замкнул тройку сильнейших Айрат Мардеев.

Фото: Татьяна Андреева/ РГ
Победителем ретро-ралли в Екатеринбурге стал экипаж из Москвы

А вот лидировавший с первых этапов белорусский гонщик Сергей Вязович на "МАЗе" был вынужден досрочно завершить выступление в ралли-марафоне после серьезной аварии. На восьмом спецучастке его грузовик перевернулся.

"После аварии машина работала, даже не заглохла. Но тут я увидел, что над механиком Андреем Жигулиным очень сильно погнут каркас - он достал до его шлема. Даже если бы мы решили продолжить гонку, то нас бы сняли, так как поврежден каркас безопасности. В итоге решили досрочно завершить ралли", - сообщил журналистам расстроенный Вязович.

Что касается зачета внедорожников, то к своей победе мчит катарец Нассер Аль-Аттия. Накануне он вновь приехал первым, преодолев спецучасток за 3 часа, 52 минуты и 17 секунд.

Вторым оказался китаец Вэй Хан, уступивший лидеру чуть больше девяти минут. Третьим финишировал голландец Эрик ван Лун. Россиянин Денис Кротов стал четвертым, уступив 18 минут.

Спорт Виды спорта Автомото Ралли "Шелковый путь"
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Назначен и.о. начальника "Альфы" ФСБ России
Суд арестовал основателя нефтегазовой компании "Новый поток" Мазурова
Москалькова рассказала о переносе суда над Вышинским
Россиянам готовят дополнительный выходной
В Госдуме оценили возможность новых провокаций у Крымского моста