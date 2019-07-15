Во вторник пройдет заключительный, десятый этап международного суперралли "Шелковый путь".

А в понедельник пилоты соревновались на дистанции от китайских городов Алашань - Цзяюйгуань.

В классе грузовиков лучшее время показал экипаж российской команды "КАМАЗ-Мастер" под управлением Антона Шибалова, который уверенно возглавляет общий зачет.

Следом за ним к финишу пришел Андрей Каргинов, уступивший победителю почти девять минут. Замкнул тройку сильнейших Айрат Мардеев.

А вот лидировавший с первых этапов белорусский гонщик Сергей Вязович на "МАЗе" был вынужден досрочно завершить выступление в ралли-марафоне после серьезной аварии. На восьмом спецучастке его грузовик перевернулся.

"После аварии машина работала, даже не заглохла. Но тут я увидел, что над механиком Андреем Жигулиным очень сильно погнут каркас - он достал до его шлема. Даже если бы мы решили продолжить гонку, то нас бы сняли, так как поврежден каркас безопасности. В итоге решили досрочно завершить ралли", - сообщил журналистам расстроенный Вязович.

Что касается зачета внедорожников, то к своей победе мчит катарец Нассер Аль-Аттия. Накануне он вновь приехал первым, преодолев спецучасток за 3 часа, 52 минуты и 17 секунд.

Вторым оказался китаец Вэй Хан, уступивший лидеру чуть больше девяти минут. Третьим финишировал голландец Эрик ван Лун. Россиянин Денис Кротов стал четвертым, уступив 18 минут.