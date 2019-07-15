Первоклассник с "Одиссеей" в руках? Это не шутка. Читатель "Российской газеты" прислал в редакцию список книг, рекомендованных его ребенку для чтения летом. В перечне - несколько сотен авторов и произведений. Народные баллады и русские классики, научно-познавательная литература, книги о войне и о сверстниках…

Комментарий учителя: "Читаем по списку, он рассчитан на три года". В том числе малышам предлагается ознакомиться с эпической французской поэмой "Песнь о Роланде", "Илиадой" и "Одиссеей" Гомера, "Энеидой" Вергилия, "Дон Кихотом" Сервантеса…Это часть "дневника юного читателя", предназначенного для 1-4-х классов. Почему в нем так много произведений, которые, скажем откровенно, осилит далеко не каждый взрослый? По какому принципу подбирается литература? В этом корреспонденты "РГ" разбирались вместе с родителями, учителями и преподавателями вузов - участников Проекта 5-100.

- Список рекомендован для чтения в начальной школе авторами О.В. Узоровой и Е.А. Нефедовой. Этими методическими пособиями пользуются учителя по всей России. Причем независимо от того, по какой программе преподают, - комментирует замдиректора лицея № 44 г. Липецка, почетный работник общего образования РФ Наталья Колганова. - Подчеркну, что список именно рекомендованный. А рядом есть другой перечень книг - уже для внеклассного чтения. Он гораздо короче. К примеру, там предлагаются Андерсен, Барто, Бианки, Носов, Осеева, русские народные сказки и сказки Пушкина... Это классика детской литературы. Уверена: все эти произведения малыши прочитают вместе с родителями с удовольствием. А что касается рекомендованных Гомера и Вергилия - я бы отнеслась к ним с долей здорового юмора. Авторы этого учебного пособия, судя по всему, руководствовались принципом: дай ребенку максимум - и минимум он точно возьмет.

Родителям не стоит все лето трясти у ребенка перед носом списком из 50-100 произведений - такой объем не только пугает, но и вызывает отторжение

По словам специалиста, все дети развиваются очень по-разному. Есть программы для обычных школ, есть - для продвинутых гуманитарных гимназий. И действительно, некоторые ребята уже к концу четвертого класса могут осилить если не всю "Илиаду", то отрывки из нее - вполне. То же самое - с "Дон Кихотом" Сервантеса, который изначально был написан уж точно не для школьников. Дело еще и в том, что в подобных рекомендованных списках многие произведения даются детям "на вырост". Ту же "Илиаду" ребята будут проходить на уроках истории.

- Если вы видите в списке для начальной школы произведения Гомера и Вергилия, то, конечно, читать в академическом издании их не надо, такое не каждому студенту направления филологии под силу, - уверена старший преподаватель Гуманитарного института НГУ Людмила Буднева. - Есть адаптированные ­издания, предназначенные специально для детского чтения. То же касается, например, книг Д. Дефо и Д. Свифта.

- В списке нет никаких рекомендаций по поводу перевода. А значит, родители могут взять слишком архаичные версии, самостоятельно прочитать которые ученик начальной школы не сможет. Да и с помощью мам и пап, вероятнее всего, тоже их не осилит, - говорит доцент филфака Томского госуниверситета Софья Суханова. - Что же делать? Не читать? Все-таки читать надо, но не полностью, а интересные фрагменты, например, описание щита Ахилла из "Илиады", Одиссей у циклопов из "Одиссеи", рассказ Энея о троянском коне из "Энеиды". Остальное можно прочитать по знаменитой и очень популярной книге Н.А. Куна "Легенды и мифы Древней Греции", которая троянские мифы излагает по этим трем поэмам.

Гомер в начальной школе? Почему бы и нет: есть издания, адаптированные специально для детей

Надо сказать, что в российской начальной школе никаких "обязательных", "единых для всех" списков произведений не было. Некоторые учителя предлагают для летнего чтения только то, что будут проходить на занятиях по учебникам: чтобы дети заранее нашли книжки. Другие - вдобавок предлагают что-то, что будет просто интересно ребенку, что расширит его кругозор. Поэтому и появляются такие расширенные списки.

А вот еще интересный момент. В "дневнике читателя", который попал в редакцию "РГ", кроме списка литературы есть и конкретные нормы по технике чтения. Первый класс - 25-30 слов в минуту, второй - 40-50 слов, третий - 70-80, четвертый - 90-110. С одной стороны, это не так уж много, для большинства детей вполне посильно. С другой - такую проверку предлагается проводить каждую неделю - фиксировать результат, отмечая его на специально нарисованном циферблате. Кроме того, в "дневнике" есть четкие указания: запиши автора, название книги - напиши отзыв о ней, нарисуй картинку. Запиши дату начала и окончания чтения. Ответь на вопросы: чему учит книга? Какие еще произведения ты прочитал бы у этого автора? Какой отрывок понравился больше всего? Ну и на "закуску" - напиши главных героев и дай им характеристику… Еще немного - и четвероклашки будут готовы сдавать контрольные по типу ЕГЭ?

- То, что дети записывают в дневник автора книги, ее героев, свои впечатления, дает им возможность осознанно подходить к чтению. В дневнике останутся основные, нужные им во время учебы сведения, - считает доцент кафедры дошкольного и начального образования Института психологии и образования КФУ Лера Камалова. - В целом читательский дневник - хорошая идея, направленная на реализацию образовательных стандартов. Дети должны знать и русскую, и зарубежную литературу, знакомиться с различными жанрами, читать постоянно и систематически. Это развивает эстетический вкус школьников, воспитывает у них филологическую культуру. Вместе с тем - в рекомендованном дневнике только раздел "Научно-познавательная литература" включает 48 авторов, "Приключения и фантастика" - 87 авторов и по несколько произведений у каждого. Родителям не стоит все лето трясти у ребенка перед носом списком из 50-100 произведений - такой объем не только пугает, но и вызывает отторжение.

Так как же действовать мамам и папам, увидевшим перечень? В первую очередь не паниковать. Выбрать вместе с малышом самые интересные для них произведения и читать в свое удовольствие. Того, что ребята осилят весь рекомендованный список книг, ни один учитель начальной школы не ждет и не требует.

- Какое домашнее задание я задаю на лето? В первую очередь - отдыхать: больше гулять, купаться, загорать. Плюс - внимательно наблюдать за природой, получать как можно больше ярких летних впечатлений, - говорит замдиректора лицея № 44 г. Липецка Наталья Колганова. - Ребенок должен радоваться жизни, радоваться новым книгам. Не стоит бездумно заставлять его "проглатывать" произведения, счастья это не принесет никому.

Что думают родители?

Татьяна Суздальницкая, мама двоих детей, член Экспертно-консультативного совета родительской общественности при департаменте образования и науки Москвы, член Российского союза писателей:

- Любой отдых это смена видов деятельности. И несмотря на все наше горячее желание напихать в детей как можно больше информации, несмотря на то, что мировая литература украшает современность не меньше, чем раньше, все-таки нужно остановиться и дать возможность ребенку вздохнуть спокойно.

Когда мы уезжаем в отпуск, мы же не берем с собой "для легкого чтения" квартальные отчеты? Наоборот, стремимся разгрузиться по максимуму. Хотим почувствовать тот самый счастливый момент, когда ты все сделал - и уже никому ничего не должен. Так почему мы отказываем в этом детям? Им такая психологическая разгрузка нужнее, чем взрослым.

Поймите меня правильно: я очень люблю читать. И мне бы очень хотелось, чтобы мои дети любили читать также. Но тот объем информации, который на них обрушивается сегодня, не сравнить с тем, что было у нас. Современному ребенку жизненно необходимо хоть иногда чувствовать, что он сам себе хозяин. Поэтому я в наши списки литературы даже не заглядывала. И не собираюсь ими напрягать ни старшую дочь-восьмиклассницу, ни младшую, которая пойдет в третий класс.

В рекомендованном списке только раздел "Научно-познавательная литература" включает 48 авторов, "Приключения и фантастика" - 87 авторов и по несколько произведений у каждого. Фото: Михаил Синицын/РГ

Мнение

- В списке много "вечных" текстов. Но дети сильно изменились, они во многом живут в цифровом мире. Учить их точно так же, как учились мы с вами, вряд ли эффективно, - рассуждает директор Школы перспективных исследований Тюменского госуниверситета Андрей Щербенок. - Особенно отсутствие современных текстов заметно в разделе "Научно-познавательные книги". Чего стоит хотя бы "А я был в компьютерном городе" 1990 (!) года издания. То же самое относится и к биологии или астрономии - познавательная игра про космос на планшете, которую освоил мой пятилетний сын, знакомит нас с заметно более продвинутыми концепциями астрофизики и астрономии, чем книги из рекомендованного списка.

"Практика внеклассного летнего чтения - элемент образования, традиции которого идут из советской школы. Однако тексты Гомера и Вергилия требуют серьезной предварительной и параллельной работы с учителем, грамотного методического сопровождения и обязательной адаптации. Глубина, "тяжеловесность" текста для маленького читателя не могут не учитываться при составлении программы", - считает директор Института социально-гуманитарных наук ЮУрГУ, доктор филологических наук, профессор Елена Пономарева.

"Первый список - для внеклассного чтения - хорошо продуман, соотнесен с возрастными особенностями школьников. Возможно, для детей 2-го класса преждевременно чтение книги О.Н. Тихомирова "Александр Невский" или - для детей 3-го класса - чтение былин. В текстах много устаревших слов, говорится о событиях, которые дети не обязаны знать, - говорит доцент кафедры русской и зарубежной литературы ТюмГУ Серафима Бурова. - Иное дело - список рекомендуемой литературы для чтения. Он, наверное, адресован родителям, которые выберут книги на свой вкус. Возможно, стоит подумать об организации лектория "Детское чтение для родителей".

Прямая речь

Почему в списке для начальной школы - такие серьезные и взрослые произведения? Этот вопрос "Российская газета" задала одному из авторов методического пособия "Новый дневник юного читателя" Ольге Узоровой.

- По вопросу о рекомендованных произведениях. Первое правило начальной школы - всегда список литературы на лето формирует классный руководитель. Главное для родителей - сделать все возможное, чтобы ребенок прочитал летом то, что задала его учительница, - ответила Ольга Узорова. - Список литературы может быть очень разным. Это зависит от уровня класса. Да и школьные программы очень разные. В программе Э.Э. Кац в выпускном классе начальной школы предлагались к изучению небольшие отрывки из данных произведений. А в начале 2000-х мой сын окончил 3-й класс по системе 1-3 и сдавал экзамен по литературе в гимназию. Получил четверку, так как нашел не все скрытые сравнения в стихотворении XVII века. Когда я увидела этот отрывок, то поняла, что пятерку и я бы не получила. Но были дети, кто получил высший балл. Умнички! Вот как бывает.

* Это расширенная версия текста, опубликованного в номере "РГ"