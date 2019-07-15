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15.07.2019 19:45
Рубрика: В мире

Золото Варшавы

Поляки вывозят из Британии свой золотой запас
Текст: Ариадна Рокоссовская
Российская газета - Федеральный выпуск № 153(7911)
Польское золото, которое со времен войны хранится в Банке Англии в слитках, каждый из которых весит около 12,4 килограмма, будет возвращено в Польшу. В Национальном банке страны боятся геополитических перемен, которые лишат поляков доступа к их золотовалютным резервам.
Польские власти считают величину золотого запаса страны одним из критериев ее престижа. Фото: REUTERS Польские власти считают величину золотого запаса страны одним из критериев ее престижа. Фото: REUTERS
Польские власти считают величину золотого запаса страны одним из критериев ее престижа. Фото: REUTERS

Напомним, что крупнейшим игроком на рынке золота сегодня является Россия, запасы которой составляют 2,2 тысячи тонн. Но и Польша в последнее время активизировалась: в июне Национальный банк страны купил 125,7 тонны золота, чем почти удвоил резервы до 228,6 тонны. Причем страна стала первой в Евросоюзе, увеличивающей свой золотой запас в текущем столетии. В заявлении, поясняющем это решение, Банк Польши напомнил: "Золото - "самый резервный" из резервных активов: оно диверсифицирует политические риски и является своего рода надежным якорем, особенно в периоды напряженности и кризисов". Но это не означает, что, увеличивая свой запас, поляки готовятся к тяжелым временам. Просто, по данным польского Newsweek, в последнее время среди центральных банков в Европе величина золотого запаса страны является одним из критериев ее престижа. Иными словами, модно иметь много золота. А 95 процентов польского золота до сих пор хранилось не в Варшаве, а в Лондоне.

Фото: Pixabay
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По информации местных СМИ, в начале Второй мировой войны из Польши в Англию в целях безопасности было переправлено несколько десятков тонн золота и коллекция монет. А после было решено не возвращать их обратно, а оставить в Британии, ведь среди центров мирового оборота золота Лондон занимает лидирующие позиции. "Сохранение золотых ресурсов в Лондоне улучшает наши возможности управления ими, облегчает заключение сделок, связанных с физической доставкой золота, и помогает избежать затрат на транспортировку и страхование", - говорил два года назад заместитель министра финансов Лешек Скиба.

Но теперь все изменилось, и затрат на транспортировку уже не избежать. В том же заявлении Национальный банк Польши анонсировал возвращение больше половины этого золота домой. "Стратегическое значение золотого резерва требует его долгосрочного планирования. Поэтому центральные банки, как правило, стремятся разнообразить места хранения своих золотых запасов, в том числе и для уменьшения геополитических рисков, следствием которых может быть, к примеру, отсутствие доступа или ограничение свободного распоряжения запасами золота, хранящимися за границей. С учетом значительного увеличения наших запасов золота и принимая во внимание практику других центральных банков, правление Национального банка Польши приняло решение о переносе половины нынешних резервов золота (около 100 тонн) в хранилище банка. Об этой операции мы уже сообщили нашим партнерам в Банке Англии, и она будет проведена в соответствии с процедурами, обеспечивающими ее безопасность", - сообщили в банке.

Банк Польши напомнил: "Золото - "самый резервный" из резервных активов

Действительно, два года назад Германия вернула половину своих золотовалютных резервов - 374 тонны из Парижа и 300 из Нью-Йорка, содержавшихся там со времен холодной войны. До этого - в ноябре 2014 года - Голландия вывела из США свой запас - 122,5 тонны золота, а спустя год Австрия заявила о планах репатриации 90 тонн золота. Но в Польше еще в апреле 2019 года официальные лица, в том числе и представители Национального банка, заверяли, что перенос золота не планируют. Не исключено, что изменить это решение польских финансистов заставила перспектива выхода Великобритании из Евросоюза без соглашения. А это возможно, если пост премьера на следующей неделе займет Борис Джонсон.

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