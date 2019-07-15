Рим столкнулся с настоящим мусорным коллапсом, который рискует нанести серьезный урон не только по имиджу "вечного города", но и по здоровью горожан и многочисленных туристов. Ситуация настолько накалена, что привлекла внимание Папы Римского Франциска, который выразил опасения по поводу "деградации и запустения" столицы. Если раньше от зловоний страдали лишь жители периферийных районов, но теперь отходы перестали убирать даже в историческом центре. Об этом свидетельствуют ежедневно публикуемые в Сети "мусорные хроники".

На фоне удушающей жары (столбик термометра доходит до 40 градусов) в городе стало нечем дышать из-за невыносимой вони. Баки с гниющими остатками пиццы, спагетти, кожурой от фруктов и овощей стали местом притяжения для мышей, крыс, чаек и даже диких кабанов, регулярно устраивающих на местных свалках настоящий пир. Местные медики утверждают, что над городом нависла угроза распространения эпидемии.

"Мы советуем не приближаться к кучам мусора с детьми, которые рискуют поскользнуться и дотронуться до чего-либо", - предупредил глава Ассоциации римских врачей Антонио Маджи, посоветовавший также надевать перчатки, прежде чем выбрасывать отходы в городские контейнеры, чтобы не подхватить инфекцию.

На опасения медиков городские власти лишь беспомощно разводят руками - им нечего предложить негодующим горожанам в качестве альтернативы. Дело в том, что в Риме полностью отсутствует необходимая для своевременной утилизации отходов инфраструктура: из трех основных полигонов один закрыт аж с 2013 года (речь идет о свалке Малагротта, занимающей 250 гектаров), а два остальных были практически полностью уничтожены в результате недавних пожаров. Отчаянные попытки мэра Рима Вирджинии Раджи разгрести горы скопившихся отходов ни к чему хорошему в итоге не привели.

Мусорный кризис медленно, но верно перекинулся на так называемое Подримье. Там местные власти оказались несколько "предприимчивее". Довольно странное решение проблемы придумал мэр Ардеии (небольшого городка неподалеку от Рима) Марио Саварезе, в одночасье запретивший местным жителям во избежание распространения инфекции выбрасывать органический мусор. Итальянские СМИ не исключают, что от отчаяния мэр Рима также обратится к горожанам с подобным "заманчивым" предложением.

Между тем римляне и обитатели пригорода не понимают, почему они должны терпеть подобные неудобства и при этом платить высокие налоги за вывоз мусора, которые достигают 500 евро на семью в год. Куда уходят эти средства, если мусор гниет на улицах? Таким же вопросом, к слову, озадачилась римская прокуратура. Она намерена также выяснить, зачем мэрия Вечного города ежегодно тратит 700 миллионов евро на содержание столичной мусороуборочной кампании AMA, которая не справляется со своими функциями уже не первый год.

Если римские власти не найдут способа избавиться от 5 тысяч тонн ежедневных городских отходов, в обозримом будущем "визитной карточкой" Рима могут стать не Колизей и Пантеон, а местные свалки. Разъяренные жители уже устроили в соцсети конкурс на поиск самых зловонных мусорных баков, а некоторые особо шустрые гиды всерьез готовятся запустить в Риме "мусорные туристические туры".

Прецедент

По решению суда житель Нидерландов должен выплатить 550 евро в качестве штрафа за то, что рано утром он залез в римский фонтан Мавра на Пьяцца Навона для того, чтобы собрать брошенные в него монеты. В итальянской столице запрещено собирать из фонтанов деньги, которые кидают в них "на память" туристы. Помимо штрафов за сбор монет, городские власти запретили после 11 часов вечера купаться в фонтанах и пить алкоголь на улице. Недавно за купание в одном из старейших фонтанов Рима на сумму 450 евро был вынужден раскошелиться гражданин Франции. Надписи и вырезание имен на исторических памятниках также караются большими штрафами, причем они будут увеличены в разы в ближайшее время. Здесь речь может идти о сумме в несколько тысяч евро. "Рим остается гостеприимным городом, но это не значит, что мы должны терпеть все виды поведения", - заявил римский градоначальник. Кстати, только в знаменитый фонтан Треви ежегодно бросают мелочи на сумму 1,5 миллиона евро. Значительные суммы городские власти получают также после очистки других фонтанов. Эти деньги считаются собственностью города и идут на благотворительные цели.

Рейтинг

Канада возглавила рейтинг самых "мусорных стран". Как сообщила газета USA Today, в Канаде на одного жителя "производится" 36 тонн мусора в год. В занимающей второе место в списке Болгарии производится 26,7 тонны мусора на человека в год. Замыкают тройку стран - лидеров по производству мусора США с 26 тоннами на человека. Отметим, что общее количество отходов в Стране кленового листа в прошлом году достигло рекордного показателя в 1,3 миллиарда тонн. При этом большинство из них - промышленные отходы от производства нефти, химической продукции и обработки металла. Переработке в Канаде подвергают только пятую часть мусора, а остальные отходы оседают на свалках. Впервые в десятку "самых мусорных стран" вошла Украина, занявшая девятое место. За год каждый житель "производит" около 10,6 тонны мусора. Общее количество отходов за год на Украине составило 474,1 тонны, из которых 448 миллионов тонн эксперты относят к опасным. Больше такого количества "токсичного мусора" не производит ни одна страна. Украина лидирует и по другому показателю: здесь перерабатывают только 3,2 процента отходов.

Подготовил Максим Макарычев