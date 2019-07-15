Получившие отказ во въезде в Южную Корею россияне покинули страну

Ранее 26 россиянам было отказано во въезде в Южную Корею. Причиной стало то, что они не смогли подтвердить цель своего приезда. Об этом сообщает посольство РФ в Южной Корее на своей странице в Facebook.

Российская дипмиссия уточняет, что все граждане России, не допущенные на территорию Южной Кореи, уже покинули страну.

"26 российских граждан, прибывших в ночь с 13 на 14 июля 2019 года в Республику Корея (РК) рейсами авиакомпании S7 при прохождении пограничного контроля не смогли подтвердить цель своего приезда. По этой причине иммиграционная служба РК отказала им во въезде в страну в соответствии со статьей 8 соглашения между правительством РФ и правительством Республики Корея о взаимной отмене визовых требований", - говорится в сообщении.