Порядок назначения наркотических обезболивающих будет упрощен

Для больных, получающих лечение на дому, упростят порядок назначения наркотических и психотропных обезболивающих. Об этом сообщает агентство "Интерфакс", ссылаясь на протокол заседания Совета при правительстве РФ по вопросам попечительства в социальной сфере.

Изменения будут внесены в приказ о форме бланков соответствующих рецептов. Такое поручение Минздраву дала вице-премьер Татьяна Голикова. Исполнить поручение необходимо до 19 августа 2019 года.

Минздрав также должен направить в субъекты РФ разъяснения о порядке перевозки наркотических и психотропных обезболивающих в больницы и аптеки. Будет проработан и вопрос оптимизации правил хранения сильнодействующих обезболивающих.