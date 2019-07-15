Потерянных собак найдут по отпечатку носа

Китайский стартап Megvii разработал программное обеспечение для определения собак по отпечатку носа. Ранее компания занималась технологиями распознавания лиц. Но теперь решила расширить сферу деятельности.

"Пропавших людей можно искать с помощью полиции, интернета и других технологий. Но если потерялось животное, процесс похож на поиск иголки в стоге сена. Мы разработали технологию, основанную на искусственном интеллекте, которая сделает поиск домашних питомцев эффективным. И впервые опробовали его на собаках", - рассказали разработчики.

Программа Megvii обучена распознавать собак по отпечаткам носа - он, подобно узорам на пальцах рук у людей, является уникальным и стабильным, то есть не изменится в течение жизни. Для того, чтобы сделать ID животного, владельцу нужно сфотографировать собачий нос с разных ракурсов через камеру смартфона. Точность распознавания составляет 95 процентов.

В последние несколько лет технологии распознавания домашних животных становится все более распространенными. Эта концепция была использована экологами, борющимися за сохранение дикой природы. В США популярно приложение Finding Rover, которое использует технологию распознавания лиц для поиска кошек и собак.

В Китае, как поясняют в Megvii, приложение может использоваться не только для воссоединения владельцев с их потерянными домашними животными. Также его будут применять для мониторинга "нецивилизованного содержания собак": например, когда хозяин выгуливает питомца без намордника или поводка.