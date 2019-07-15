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Потерянных собак найдут по отпечатку носа

15.07.2019,  
14:53
Текст:  Виктория Чернышева
Фото: mp.weixin.qq.com Фото: mp.weixin.qq.com
Фото: mp.weixin.qq.com

Китайский стартап Megvii разработал программное обеспечение для определения собак по отпечатку носа. Ранее компания занималась технологиями распознавания лиц. Но теперь решила расширить сферу деятельности.

"Пропавших людей можно искать с помощью полиции, интернета и других технологий. Но если потерялось животное, процесс похож на поиск иголки в стоге сена. Мы разработали технологию, основанную на искусственном интеллекте, которая сделает поиск домашних питомцев эффективным. И впервые опробовали его на собаках", - рассказали разработчики.

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Программа Megvii обучена распознавать собак по отпечаткам носа - он, подобно узорам на пальцах рук у людей, является уникальным и стабильным, то есть не изменится в течение жизни. Для того, чтобы сделать ID животного, владельцу нужно сфотографировать собачий нос с разных ракурсов через камеру смартфона. Точность распознавания составляет 95 процентов.

В последние несколько лет технологии распознавания домашних животных становится все более распространенными. Эта концепция была использована экологами, борющимися за сохранение дикой природы. В США популярно приложение Finding Rover, которое использует технологию распознавания лиц для поиска кошек и собак.

В Китае, как поясняют в Megvii, приложение может использоваться не только для воссоединения владельцев с их потерянными домашними животными. Также его будут применять для мониторинга "нецивилизованного содержания собак": например, когда хозяин выгуливает питомца без намордника или поводка.

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