Во всем мире растет число преступлений экономической направленности, наносящих ущерб людям, корпорациям и даже целым странам. И Россия здесь не исключение. Особенно заметно этот рост проявляется в зоне цифровых технологий и интернета - таковы уж реалии современного мира. Расследовать такие преступления сложно: вместе с глобализацией у преступников появилась возможность скрываться самим и прятать похищенные средства по всему миру.

Однако российские правоохранительные органы готовы дать экономической преступности отпор. Рекордное число приговоров, вынесенное в прошлом году по таким делам, свидетельствует о росте профессионализма следственных органов, который позволяет им разбираться в сложнейших преступных схемах. Повышается и уровень доверия к правоохранительной системе России за рубежом, благодаря чему уже удалось добиться экстрадиции ряда скрывавшихся за границей преступников.

Один из самых показательных эпизодов - дело экс-министра финансов Подмосковья Алексея Кузнецова. 24 июня 2010 г. СК РФ вынес постановление о привлечении Кузнецова в качестве обвиняемого по ч. 4 ст. 159 ("Мошенничество, совершенное организованной группой в особо крупном размере") и ч. 3 ст. 174.1 УК РФ ("Легализация имущества, приобретенного лицом в результате совершения им преступления"). Потерпевшими по делу были признаны ряд предприятий ЖКХ и правительство области. По данным следствия, с 2005 по 2008 г. организованная группа под его руководством мошенническим путем приобрела у предприятий ЖКХ права требования задолженностей к муниципальным образованиям. Эти права были легализованы путем продажи коммерческому банку, который обратился за выплатой долга к муниципалитетам. Те взяли кредиты и погасили их из бюджета области. Получив возможность распоряжаться деньгами, мошенники переводили их на счета своих фирм. Члены группы также похитили имущество компании "Мособлтрастинвест", принадлежащей правительству Московской области. Компания занималась инвестициями в социально значимые проекты, и как раз ее деятельность контролировал Кузнецов. В 2008 г. он попытался скрыться за рубежом. Следствие выяснило, что у него было еще и тщательно скрываемое гражданство США, что напрямую запрещено законом о госслужбе.

Российские власти добивались его выдачи пять лет, и наконец в 2013 г. Кузнецов был задержан во Франции. По словам официального представителя Генеральной прокуратуры РФ Александра Куренного, эта экстрадиция - "уникальный результат работы российской и французской сторон". Он также отметил "сложность и изощренность" совершенных Кузнецовым преступлений, ущерб от которых составил 14 млрд руб. При этом Кузнецов потратил массу сил и средств, чтобы представить себя за рубежом "жертвой политического преследования".

Вот более свежий пример. Фрунзенский суд г. Владимира 5 июля огласил приговор бизнесмену Алексею Мельникову. По версии следствия, с 2011 г. он действовал в ущерб интересам возглавляемого им ОАО "Завод Автоприбор" и его трудового коллектива.

С целью фактического контроля потоков денежных средств и выручки по договорам поставок от основных контрагентов акционерного общества он создал новое взаимозависимое юридическое лицо - ООО "Завод "Автоприбор" и перевел фактическую деятельность завода в это подконтрольное предприятие, где аккумулировалась прибыль от производства. На акционерном обществе оставались многомиллионные долги.

Имущество предприятия через множество "безвозмездных сделок" Мельников перевел в пользу аффилированных лиц. Права на оборудование стоимостью 36 млн руб. он передал в собственность фирмы-однодневки, а затем в фирму своего близкого родственника. По оценкам следствия, директор нанес заводу более 1 млрд руб. ущерба.

Суд признал бизнесмена виновным в злоупотреблении должностными полномочиями, повлекшем тяжкие последствия (ч. 2 ст. 201 УК РФ), в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ) и в двух эпизодах растраты вверенного имущества в особо крупном размере (ч. 4 ст. 160 УК РФ). Теперь его ждут 4,5 года тюрьмы. Как отметили в СК, во время расследования уголовного дела следователи изучили тысячи документов, специалисты провели сложную и объемную экспертизу деятельности завода и цепи финансовых махинаций. Над расследованием работали не только сотрудники СК. Им помогали специалисты МВД и ФСБ. В деле насчитывается 80 томов, одно лишь обвинительное заключение занимает без малого 500 страниц.

Следственный комитет обнаружил существование целого преступного сообщества, которое располагает огромными финансовыми ресурсами, имеет устойчивую структуру и четкое распределение ролей своих членов

В тот же день, 5 июля, Комсомольский районный суд Тольятти вынес приговор по другому, гораздо более масштабному уголовному делу - о хищении 85 млрд руб. у ПАО "Тольяттиазот". Подсудимых признали виновными по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой, в особо крупном размере). Совладельцы завода Владимир и Сергей Махлаи, их швейцарский сообщник Андреас Циви получили по 9 лет колонии общего режима, экс-гендиректор завода Евгений Королев и глава дистрибьюторской фирмы Nitrochem Distribution AG Беат Рупрехт - по 8,5 года. Поскольку все подсудимые скрываются за рубежом, приговор был вынесен заочно.

Это уголовное дело было возбуждено еще в конце 2012 г. В ходе следствия было установлено, что в 2007 г. Владимир Махлай с сыном Сергеем создали организованное сообщество для хищения продукции ТОАЗа. Ее продавали швейцарской офшорной компании Nitrochem Distribution AG, входящей в холдинг Ameropa AG Андреаса Циви, по заниженной цене. Затем продукция продавалась на мировом рынке по рыночной цене. Евгений Королев обеспечивал подписание контрактов с заниженными ценами, а также подготовку заведомо недостоверной отчетности. Таким образом значительная часть выручки не возвращалась на ТОАЗ и укрывалась от налогов. В ходе судебного процесса были полностью доказаны факты аффилированности между ТОАЗом, Nitrochem и Ameropa.

Подсудимые массово выводили и наиболее ликвидные активы ТОАЗа. Агрегат аммиака и все производство метанола были за бесценок проданы ООО "Томет". Ущерб составил свыше 2 млрд руб.

Суд в Тольятти, как пишут СМИ, также удовлетворил гражданские иски потерпевших. Так, например, суд постановил компенсировать ущерб "Тольяттиазоту" на сумму 77 млрд рублей.

Ввиду высокой сложности и общественной важности расследование дела находилось под личным контролем председателя СК РФ Александра Бастрыкина. Обвинительное заключение было утверждено заместителем Генпрокурора Виктором Гринем. То, что расследование уголовного дела, длившееся более пяти лет, дошло до суда, а впоследствии завершилось вынесением справедливого и обоснованного обвинительного приговора, стало закономерным результатом огромной работы, проведенной правоохранительными органами - прежде всего Следственным комитетом, прокуратурой, налоговиками. Высокая квалификация и профессионализм сотрудников правоохранительных и надзорных ведомств, их бескомпромиссность в борьбе с преступностью дают ощутимые положительные результаты в борьбе с преступностью в сфере экономики и служат оздоровлению финансово-инвестиционного климата в России.

"Следует отметить слаженность и высокий профессионализм прокурорской команды. Активная позиция в процессе и блестящее знание материалов дела позволили обвинителям в ходе допросов получать от свидетелей ценные, обличающие подсудимых показания, зачастую при явном желании самих свидетелей ограничиться лишь набором формальных сведений, сообщаемых суду", - сказал в интервью агентству РАПСИ адвокат стороны обвинения Александр Низов.

Судебный процесс длился полтора года, а материалы дела насчитывают более 500 томов. В результате расследования правоохранители столкнулись с работой настоящей международной преступной группы, маскировавшейся под обычный бизнес. В результате расследования ее деятельности Следственный комитет обнаружил существование целого преступного сообщества, которое располагает огромными финансовыми ресурсами, имеет устойчивую структуру и четкое распределение ролей своих членов. СК РФ 16 мая 2019 г. возбудил новое уголовное дело против уже известных фигурантов, а также большого числа новых лиц - на этот раз по ст. 210 УК РФ - "Организация преступного сообщества или участие в нем". А 31 мая в рамках этого нового уголовного дела был арестован председатель правления "Тольяттихимбанка" Александр Попов. Как пишут СМИ, он уже начал давать признательные показания. Финансовое звено преступного сообщества, как узнали журналисты, занималось отмыванием и обналичиванием похищенных денежных средств.

Хотя деятельность группировки в России на данный момент удалось пресечь, правоохранителям предстоит огромная работа по расследованию этого беспрецедентного дела. Высокий профессионализм, проявленный следственными органами в подобных уголовных делах о хищениях в столь крупных масштабах, дает надежду, что она будет доведена до конца, и криминальная составляющая бизнеса, характерная для эпохи 1990-х - 2000-х годов, останется лишь в недоброй памяти и в учебниках для криминалистов.