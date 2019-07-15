Производители детского питания, соков и безалкогольных напитков попросили правительство России не вводить обязательную маркировку на их продукты. Ранее с аналогичным письмом об отсрочке на два года введения обязательной маркировки лекарств в кабинет министров обратились и фармацевты. По сведениям, подобные обращения готовят и некоторые крупные производители пищевых продуктов.

В ноябре 2017 года правительство России официально поручило до 2024 года создать систему полной прослеживаемости оборота товаров от производителя до конечного потребителя. Распоряжением правительства от 28 апреля 2018 года N 791-р регламентировано создание единого оператора системы цифровой маркировки товаров на базе ООО "Оператор-ЦРПТ". Это дочерняя структура частной компании, принадлежащей структурам миллиардера Алишера Усманова, госкорпорации "Ростех" и компании инвестора Александра Галицкого.

При этом Минпромторг России оценил экономический эффект от введения маркировки товаров минимум в 1,2 трлн рублей за пять лет за счет "обеления" рынка. В качестве примера глава минпромторга Денис Мантуров привел эксперимент с маркировкой шуб из натурального меха. По его словам, благодаря их обязательной маркировке RFID-метками стало возможным видеть глубину рынка. После чего легальный сегмент вырос за год более чем в 12 раз, а объем розничных продаж составил почти 55 млрд рублей. После шубного эксперимента было решено перенести его на другие товары.

Чтобы узаконить введение маркировки, правительство внесло поправки в закон 487-ФЗ, который предусматривал маркировку товаров, но только в целях охраны жизни и здоровья человека, защиты общественной морали и правопорядка, охраны окружающей среды, животных и растений, культурных ценностей, выполнения международных обязательств и (или) обеспечения обороны страны и безопасности государства.

При этом в расширенный список по распоряжению правительства РФ N 792-р от 28 апреля 2018 года под обязательную маркировку попали табак, обувь, духи, автомобильные шины, кожаная одежда, вязаные блузы, мужская верхняя одежда, постельное белье, фотокамеры, фотовспышки. Не все из выше перечисленных товаров можно отнести к нормам закона 487-ФЗ о безопасности человека и государства.

Разработчики нововведения считают, что внедрение прослеживаемости позволит бороться с контрафактом, повысить фискальные сборы, а также защитить российских производителей. Идея нормальная, и главное - посильная благодаря бурно развивающейся сегодня цифровой экономике. По сути, покупатель сможет проверить товар по коду с помощью смартфона через мобильное приложение "Честный знак", и если не найдет его, то сможет пожаловаться в надзорные органы. Кроме того, сами производители смогут видеть остатки в любом магазине и более эффективно планировать свои поставки. Что касается плюса для покупателей, то разработчики системы маркировки обещают, что цены в магазинах после ее введения могут снизиться на 10 процентов.

Так почему же производители вдруг забили тревогу, если от введения маркеров ожидается один только позитив?

Дело в том, что, по оценке экспертов, ежегодные расходы только производителей детского питания на организацию системы маркировки составят 13,5 млрд рублей. Для потребителей дополнительные расходы составят около 500 рублей в месяц на ребенка до полутора лет.

Производителям соков и безалкогольных напитков введение маркировки будет обходиться в 30-40 млрд рублей в год. Еще столько же они потратят на обеспечение прослеживаемости в торговых точках. Для крупных компаний эти расходы не критичны, хотя они могут отразиться на конечной стоимости товаров. Мелких игроков такие затраты могут довести до банкротства.

Если рассмотреть всю пищевую промышленность в целом, то цифры будут неподъемные. Рассмотрим для примера кондитерскую отрасль. По данным Росстата, в 2018 году в России было произведено 3,6 миллиона тонн кондитерских изделий. Производителям пришлось бы промаркировать примерно 36 миллиардов упаковок - и это не считая более мелкой упаковки, чем 100 граммов. При этом бизнесу предлагается самостоятельно приобретать оборудование для нанесения QR-кодов и их сканирования, а также программное обеспечение, чтобы все это работало.

При этом продажа конфет на развес вообще выпадает из учета, так как производителю пришлось бы маркировать фантик каждой конфеты - а только один конвейер производит 2 тысячи штук конфет в минуту!

По этой же причине выпадают и остальные весовые продукты.

Для справки: по данным минпромторга, оборудование для маркировки лекарств обойдется производителю в сумму от 3,5 млн до 9,5 млн рублей в зависимости от сложности. А если у крупного фармацевтического или кондитерского производства 100 или 200 конвейерных линий? Внедрение системы для одной товарной категории в масштабах всей страны должно обходиться, по оценкам ЦРПТ, в 3 млрд рублей. Правда, эти цифры очень приблизительные - никто еще в стране не делал по этому поводу никаких серьезных экономических исследований. Все цифры расходов на систему и возможных будущих доходов государства - это лишь приблизительные расчеты, которые делали сами специалисты минпромторга и ЦРПТ.

Если взять производителей и продавцов всей пищевой продукции, то их совокупные затраты на маркировку составят не менее одного триллиона рублей в год

Единственное, что уже точно известно, это то, что дочерняя структура ЦРПТ будет получать плату за услугу прослеживаемости каждой единицы товара. Размер оплаты составит 60 копеек. Для автомобильной шины, шубы или фотоаппарата сумма ничтожная. А вот для упаковки самых недорогих рублевых лекарств, нескольких конфет, глазированного сырка или трех луковиц, которые покупает старушка-пенсионерка это уже станет заметно.

Согласно принципу прослеживаемости в электронном документообороте будут фиксироваться все операции с товаром с момента нанесения на производстве QR-кода и до попадания в торговую сеть и конечной продажи потребителю.

То есть, купив оптовую партию овощей или разрезав батон колбасы на несколько кусков, продавец должен будет промаркировать каждый кусочек перед продажей. Ситуация дойдет до абсурда, если продавцам придется маркировать каждую морковку или яблоко. Но иначе как проследить путь этого товара от производителя до продавца?

Сейчас появилась информация, что ЦРПТ предлагает не маркировать товар, который фасуют в торговых точках. Но если не будет контроля до кассы, то идея тотальной маркировки с целью "обеления" товаров теряет смысл.

Как считают эксперты, если взять производителей и продавцов всей пищевой продукции, то их совокупные затраты на маркировку составят не менее одного триллиона рублей в год. И если при этом не будет контроля товара от производителя до кассы, то около 800 миллиардов рублей, которые заплатит потребитель, просто пойдут в карман частных операторов. За нанесенные маркеры, которые окажутся не нужны никому.

Примерно об этом же, а точнее о неготовности системы обязательной маркировки лекарств, которая должна войти в промышленную эксплуатацию с 1 октября 2019 года, в своем письме в адрес руководства правительства России сообщили фармацевты. По их данным, без полноценной комплексной оценки итогов пилотного проекта и готовности всех участников рынка приступать к внедрению системы крайне недальновидно. Поэтому они попросили отсрочить начало маркировки хотя бы до 2021 года.

Можно предположить, что крупный бизнес в итоге справится с нововведениями, а все свои миллиардные расходы заложит в стоимость конечного продукта. То есть опять подорожание скажется на простом потребителе. Другой вопрос, как это отразится на малом и среднем бизнесе.

Сейчас в России несколько миллионов мелких производителей и торговцев, для большинства из них - мелких индивидуальных предпринимателей и фермеров - маркер станет вообще неподъемной ношей.