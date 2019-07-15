Психолог рассказал, как подготовить ребенка к детскому саду

Еще до первого визита маленького ребенка в детский сад его необходимо начать готовить к тому, что ему предстоит проводить время отдельно от мамы. Следовательно, родители должны поддерживать его самостоятельность и поощрять простейшие навыки самообслуживания. Такое мнение высказала в интервью aif.ru психолог-консультант общественного проекта "Достаточно хорошая мама" Лидия Квасова.

- Рассказывайте про детский сад: положительно, интересно, можно свои истории или истории друзей и родственников, которых ребёнок знает. Гуляйте рядом с садом, куда пойдёт ребёнок. По возможности - зайдите на участок группы, которую будет посещать малыш. Читайте ему книжки про садик, - посоветовала специалист.

При этом, по ее словам, следует исключить повышенную эмоциональность вокруг темы детского сада. То есть, родители должны контролировать свои разговоры при ребенке с другими взрослыми - о воспитателях или распорядке дня в садике.

- Поддерживайте общение ребёнка с другими детьми. Учите его самостоятельно есть, пить из чашки, одеваться и, конечно, отучайте его от памперсов. И начните перестраивать режим дня, - призвала Лидия Квасова.

По ее мнению, этот график должен примерно соответствовать тому, что соблюдают в детском саду.

Она добавила, что бывают и такие случаи, когда в детский сад ребенка вести не стоит.

- Если в семье только что родился или вот-вот родится второй ребенок. Также маме не стоит одновременно вести ребёнка в сад и выходить на работу. Порой это сложно, но, по возможности, лучше эти события разделить. Не стоит начинать посещение сада, если в семье складывается неблагоприятная обстановка. Велика вероятность, что стресс от адаптации все это только усугубит. Так что сначала разбираемся с трудностями, а потом - в сад, - заявила психолог.