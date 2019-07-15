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15.07.2019 15:56
Рубрика: Власть

Путин призвал уточнить понятие "семейный бизнес"

Текст: Кира Латухина
На встрече с главой Торгово-промышленной палаты Сергеем Катыриным президент России Владимир Путин обсудил варианты поддержки малого семейного бизнеса, а также подготовку к празднованию 90-летия со дня рождения Евгения Примакова.
Фото: Алексей Дружинин/РИА Новости Фото: Алексей Дружинин/РИА Новости
Фото: Алексей Дружинин/РИА Новости

"Мы ведем несколько программ по поддержке развития малого бизнеса и в последнее время начали одну из программ, посвященную развитию семейного бизнеса", - начал Сергей Катырин. "Там есть какие-то нестыковки в законе…", - заметил Владимир Путин. Катырин согласился. "Перед тем, как начать программу, мы провели опрос", - рассказал он. 82 процента отмечают крайне сложные правила регулирования трудовых отношений внутри семейного бизнеса.
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Катырин попросил узаконить понятие "семейное предпринимательство" и ввести понятие семейного патента, чтобы дать возможность "не оформлять бесконечные документы по отчетности внутри семьи". Это еще и даст возможность узаконить тех членов семьи, которых зачастую предприниматели не оформляют. И можно было бы подвести эти предприятия под формы поддержки для малого бизнеса. "У нас будет возможность анализировать, сколько таких предприятий и, соответственно, реагировать на то, каким образом мы можем поддержать и развивать этот семейный бизнес", - сказал глава ТПП.

У Катырина было еще одно предложение. Система торгово-промышленных палат распространяется на всю страну: работает 180 палат. "Сегодня многие госструктуры пытаются организовать свои представительства в регионах. Мы, естественно, многим из них предлагаем: давайте сделаем это на базе наших региональных торгово-промышленных палат. Нас подавляющее число губернаторов в этом поддерживает", - заметил Катырин. Но есть небольшая сложность. В Законе "О торгово промышленных палатах" есть строчка, что они - инфраструктура поддержки малого бизнеса. А в законе о развитии малого бизнеса такой строчки нет. Такое нововведение не потребует изменений в правовом регулировании, не потребует никаких затрат государства, заверил докладчик. "Тем более что мы сегодня ряд государственных функций по поручению правительства выполняем", - обосновал он. Например, занимаются выдачей сертификатов происхождения товаров.

"У нас эти просьбы изложены. Мы бы хотели, Владимир Владимирович, чтобы вы нас поддержали в этих вещах: и с точки зрения семейного бизнеса, и с точки зрения использования системы торгово промышленных палат в интересах государства", - сказал Катырин.

Фото: Сергей Михеев.
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"Что касается семейного бизнеса, конечно, нужно двигаться в этом направлении. Надо только тщательно описать, что такое семейный бизнес, чтобы это было понятие, которое позволяло бы людям полноценно работать, получать поддержку, чтобы не возникало никаких проблем у государства. Тем более что в мире, исходя из ваших материалов, активно используется эта форма", - решил Путин. "По второму вопросу тем более согласен с вами надо дать им возможность работать с малым и средним бизнесом. Поправку в закон можно сделать, я поддержу", - сказал он.

"Есть еще у нас одна просьба, - продолжил Катырин. - В этом году юбилей Евгения Максимовича Примакова, 90-летие со дня рождения. Мы проводим серию мероприятий. Некоторые уже прошли, вы знаете, "Примаковские чтения" состоялись. Очень успешно прошли, интересно и с большим количеством экспертов практически из 30 стран". Серия мероприятий проходит и в палате, и в региональных торгово-промышленных палатах. "Потому что для нас эта фигура - одна из самых почитаемых, что называется, в системе", - объяснил глава ТПП и попросил поддержать, чтобы государственные СМИ посвятили время и место фигуре Примакова для освещения в период 90-летия.

"29 октября мы будем проводить вечер, посвященный его памяти, в Центре международной торговли, и, насколько я знаю, министерство иностранных дел министерства открыть памятник Евгению Максимовичу напротив Министерства, в сквере", - заметил Катырин. "Главное, чтобы о Евгении Максимовиче средства массовой информации рассказали. Об этом у нас есть просьба и соответствующее обращение, которое мы тоже просили бы вас поддержать", - сказал он. "Обязательно это сделаем", - заключил президент.

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