В тишине и мат звучит чище.

В мертвый летний сезон "событием недели" стал случайный набор ругательств, прочитанный по бумажке неким "грузинским журналистом".

Комментировать само "событие" желания нет. Во-первых, все кто мог и так много раз это сделали. Так что новый Герострат обрел-таки свой "мат славы". Во-вторых, по-моему, просто комментировать нечего и некого. Что скажешь про бомжа? Ну да, запах. Иных впечатлений нет. Правда, в эфире это не вполне обычно… Значит, такой "канал". Вот, собственно, и все.

Нечего в этой связи сказать и про "отношения Грузия - Россия". Сухая дипломатическая формула "отношений НЕТ" достаточно точно описывает ситуацию. Само собой, история, человеческие связи, культура, да и торговля никуда не делись, но политических отношений и правда - нет. И едва ли скоро они будут. Последняя смена власти в Грузии привела лишь к тому, что конфликт окончательно стал "холодной войной", но никуда не исчез.

Любопытно другое.

"Случай бомжа" - просто повод поговорить о журналистском ремесле вообще.

В этой грязной лужице карикатурно, но отражаются и некоторые общие черты журналистики

Дело в том, что в этой грязной лужице карикатурно, но отражаются и некоторые общие черты журналистики. Отнюдь не только бомжовской, но и, так сказать, "серьезной". Особенно это стало заметно сейчас, когда благодаря интернету наше ремесло очень демократизировалось, "писатели" сошли с помоста и смешались с "читателями". И тут некоторые "скрепы журналистики" вылезли как шило из мешка…

Вот в "интернет-дискуссиях" такие (или очень похожие) бомжеречи более чем типичны. Причем политическая ориентация тут не важна - нецензурной бранью равно владеют и любят пользоваться и "за" и "против". Специально не уточняю - за/против кого/чего, так как тут делания "по ориентациям" нет.

Правые и левые, консерваторы и либералы, гомофобы и гомофилы, русофобы и американофобы, изоляционисты и глобалисты, имперцы и сепаратисты, националисты разных наций, фанаты разных партий… "Матерщинники всех стран, соединяйтесь!" И они соединились - сплелись в Сеть.

Причем "мат" далеко не всегда стоит понимать буквально (хотя и этого выше крыши). Но еще чаще - "безматерные оскорбления", троллинг, ложь грубая и еще грубее, "а ты кто такой?! - от такового слышу!". Всякий, кто наслаждается интернет-общением, особенно на общественно-политических сайтах, может привести вагон примеров.

"Грузинский журналист" хорош тем, что "сорвал тонкую оболочку культуры" (как говаривал один "германский публицист" ХХ века) и показал СУТЬ такой полемики без всяких прикрас и фиговых листков.

Действительно, ну зачем нужны аргументы и факты? Как повод, исходный материал для "выводов" - брани, угроз, личных выпадов? Так не лучше ли, минуя промежуточные этапы ("разминку на фактах"), переходить сразу к вожделенной цели - Ругани? И какая же "идейная ругань" сравнится по красоте с верным, добрым, ядреным матом?! "А то пишут, пишут… Конгресс, немцы какие-то… Голова пухнет!" Нет бы просто взять и обложить от души!

Но так рассуждает дилетант или бездарь (вроде вот этого ТВ-бомжа). А Искусство устроено сложно. В триллере не всю дорогу бьют ножом в спину и в "кино для взрослых" не все время заняты "гимнастикой для голых". Нет, нужен какой-то СЮЖЕТ, который исподволь подводит к "ключевым сценам" - драке, сексу, убийству. Тогда они гораздо слаще, выступают в роли "долгожданного катарсиса". Чтоб Вишенка была вкусной, необходим Торт.

Именно так устроены многие ток-шоу.

Благодаря интернету наше ремесло очень демократизировалось, "писатели" сошли с помоста и смешались с "читателями"

Большой торт из "как бы аргументов" и "как бы фактов", а в середке красуются Ругань и Оскорбления - правда, как правило, не матерные. Весь длинный сюжет с разными актерами-участниками нужен для того, чтоб режиссер-ведущий в очередной раз подвел зрителя к заранее всем известному Выводу - набору стандартных обвинений-угроз. Точно так построены и многие тексты - от блогов на разных сайтах до статей в разных изданиях.

Здесь мы выходим на разговор о Журналистской Профессии в целом.

"И долго буду тем любезен я народу,/Что чувства добрые я лирой пробуждал".

Оставляя в стороне вопрос, этим ли сам Пушкин любезен народу, можно сказать, что журналисты на ДОЛГУЮ славу не рассчитывают (много ли сегодня читают Дорошевича или М. Кольцова?). А для короткого успеха годятся совсем иные рецепты. Самое легкое и надежное даже не "пробуждать", а просто вновь и вновь раздражать вечно живые в людях чувства, "основные инстинкты Человеческой Пещеры".

Первое и главное: обозначить ВРАГА. Национального, государственного, классового, политического, корпоративного, сексуального. Врага всегда подлого, коварного, сильного и… обреченного на поражение. Это точка опоры, основа сюжета "Шоу Ненависти". А дальше жмем на газ - поехали! Включаем вечно неразменные эмоции. Страх. Злоба. Агрессия. Обида. Зависть. Хвастовство, тщеславие ("ворона и сыр") - особенно национально-корпоративно-классовое. Особого мастерства тут не нужно: 90% журналистских приемов в этих языковых играх сводятся к постоянному САРКАЗМУ, ГРОТЕСКУ вперемежку с ПАФОСОМ. Если добавить еще "ПРОЗРАЧНЫЕ НАМЕКИ" (конспирология о "Подлинных Кукловодах"), да вскипятить на огне ГРУППОВОЙ ИСТЕРИКИ, то можно считать, что суп готов, а у потребителя уже слюна капает.

ВСЯ ли журналистика такова? Нет. Многие журналисты презирают подобное ремесло, как шулерство, пытаются писать иначе, просто что-то по возможности СПОКОЙНО ОБСУЖДАТЬ.

Но это уже - совсем другая история.