Брестских кадетов ожидает российский военно-исторический лагерь "Бородино"

Более двух столетий напоминают окрестности Бородино в Подмосковье о героизме русских солдат, проявивших доблесть и героизм в борьбе с наполеоновской армадой. Вот и военно-полевой палаточный лагерь, посвященный истории России, ожидает в эти июльские дни в селе Семеновском группу брестских кадетов, сообщает БЕЛТА со ссылкой на российскую дипмиссию.

Инициатива исходила, уточняет агентство, от Государственного Бородинского военно-исторического музея-заповедника, при котором действует один из крупнейших палаточных лагерей для школьников в Союзном государстве. Эта поездка в легендарные края стала наградой для лучших учащихся кадетских классов, которые отличились в городском смотре-конкурсе строя и песни.

А всего лагерь под Бородино готов к приему 600 подростков в возрасте от 12 до 16 лет из сорока российских регионов. Здесь ребята смогут в течение двух недель принять участие в походах и мастер-классах, научных мероприятиях, лекциях и военных построениях. А все расходы по пребыванию друзей из Беларуси берут на себя местный музей-заповедник и министерство культуры России.

Вместе со своими сверстниками белорусские подростки будут знакомиться с военно-историческим наследием, посещать интерактивные площадки, соревноваться в силе и ловкости, учиться самостоятельности в условиях палаточного лагеря. В программе запланированы встречи с интересными людьми, экскурсии и пионерские костры.

Кстати, в первые выходные сентября, сообщила агентству руководитель кадетской школы Галина Онищук, предусмотрена поездка брестских кадетов на Международный военно-исторический фестиваль "День Бородина". Кульминацией этого традиционного праздника станет военно-историческая реконструкция самых ярких эпизодов исторического сражения.