До +22 прогреется воздух в столице в понедельник

В столичном регионе сегодня будет дождливо, но не очень холодно. Об этом сообщает Метеобюро Москвы и области.

По данным метеорологов, в понедельник временами будут идти дожди, небо чаще будет затянуто тучами, ветер слабый, а воздух прогреется до +20...+22 градусов. Атмосферное давление будет в пределах нормы: 745 мм рт ст. В вечерние часы в мегаполисе - не ниже +15. Как рассказали "РГ" в метеобюро, среднесуточная температура воздуха почти приблизится к норме.

Что касается всего месяца, то пока отставание от классического июля составляет всего два градуса, и, как предполагают синоптики, этот разрыв сохранится до конца месяца, жары в июле уже точно не будет.

Кстати: 15 июля 1951 года стало самым жарким днем месяца, тогда воздух прогрелся до +33,2 градуса. А в этот день в 1889 году на термометрах было всего +4,5.